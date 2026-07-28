Revelado el personaje de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day con un monumental spoiler en la alfombra roja - SONY/CONTACTO

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day está a punto de ver la luz este miércoles 29 de julio y parece que, finalmente, la película no ha logrado aterrizar en las salas sin que alguien revele el gran secreto de su trama: el personaje de Sadie Sink.

Steve Lacy, cuya canción 'oh yeah?' forma parte de la banda sonora de la película, fue preguntado en la alfombra roja de la premiere: "De todos los personajes de la película que sabes que aparecen, y sin hacer 'spoilers', ¿cuál es tu favorito o el que más ganas tienes de ver?"

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

"¿Sabes qué? Jean", responde Lacy. "Me gusta Jean. Es la villana, pero hay una razón detrás de su locura", adelantó el cantante. Es entonces cuando la periodista, incapaz de disimular su sorpresa, le pregunta si acaba de hacer un 'spoiler'. "Me gusta. Me gusta su personaje. No sé por qué", concluye Lacy.

BRAND NEW DAY POTENTIAL SPOILERS: steve lacy just spoiled a major character and plot point dawgggggg pic.twitter.com/mHP3mzr1JE — juan (@JuanEditzs) July 28, 2026

EL PERSONAJE DE SADIE SINK, EL GRAN SECRETO DE BRAND NEW DAY

Si bien el artista no menciona específicamente a Sink, sus declaraciones vienen a confirmar lo que muchos ya llevaban meses aventurando: que la actriz dará vida en la cinta a la mutante de los X-Men Jean Grey. Y es que, aunque no eran pocos los que estaban convencidos de esto, es la primera vez que alguien cercano a la producción respalda esta teoría con tanta contundencia.

Contra todo pronóstico, no ha sido Tom Holland quien finalmente ha revelado el gran secreto de Brand New Day. Sin embargo, fiel a su fama de "Spoiler-Man", el actor ya adelantó algo clave en la película: que hay alguien que no ha olvidado a su personaje después de que el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) borrara la memoria de todo el mundo para salvar el Multiverso. "Creo que nadie recuerda que Spider-Man es Peter Parker excepto una persona", afirmaba Holland en una entrevista con IGN Benelux.