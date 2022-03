¿Tiene escena post créditos The Batman?

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

The Batman llega a los cines. El nuevo caballero oscuro, encarnado en esta ocasión por Robert Pattinson, aterriza al fin en las salas tras varios retrasos en su fecha de estreno motivados por la pandemia. Lo hace en un filme dirigido por Matt Reeves que pretende ser la primera entrega de una nueva saga cinematográfica, por lo que no son pocos los fans que se preguntan... ¿Tiene escenas post-créditos The Batman?

Aunque las secuencias extra durante o después de los títulos de crédito al final de la película son ya tradición en el cine de superhéroes, ha sido Marvel Studios quien más ha explotado esta herramienta, que no suele faltar en ninguna de sus películas ni series.

En el caso de las películas de DC, si bien no es inusual, la presencia de las populares escenas post créditos no está siempre asegurada. Así, mientras que en cintas tan recordadas como la trilogía de El caballero oscuro de Nolan, la primera Wonder Woman, Batman v Superman, Joker o Liga de la Justicia de Zack Snyder no cuentan con esta secuencia extra, otras como El Escuadrón Suicida, Shazam!, la secuela de Wonder Woman o el montaje de Liga de la Justicia que se estrenó en cines sí que tienen escena post créditos.

En el caso de The Batman, la respuesta más rápida es no. La película de Matt Reeves deja en las últimas secuencias de sus casi tres horas de metraje los cimientos perfectamente preparados para la más que posible secuela, pero no cuenta con escenas adicionales ni durante ni después de los títulos de créditos finales.

Pero eso no quiere decir que no haya una sorpresa tras el desenlace del filme. Se trata de un pequeño guiño o referencia que aparece brevemente tras los créditos que, aunque no es una escena propiamente dicha, sí que conecta con el filme. Un curioso bonus que no aporta nada esencial, algo que sí hacen las escenas previas a que arranquen los créditos finales.

Protagonizada por Robert Pattinson, The Batman presenta al personaje en su segundo año luchando contra el crimen en las calles de Gotham. En su camino se cruzará un asesino en serie conocido como Enigma (Paul Dano) que tiene como objetivo las élites de la ciudad y que amenaza con destapar oscuros secretos de la familia Wayne.

Junto a Pattinson y Dano, completan el reparto del filme John Turturro como Carmine Falcone, Zoë Kravitz como Selina Kyle (Catwoman), Colin Farrell como Oswald Cobblepot (Pingüino), Peter Sarsgaard como Gil Colson, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright como James Gordon y Barry Keoghan como Stanley Merkel.