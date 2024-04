¿Es Thunderbolts la película de Vengadores Oscuros del UCM?

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

El 5 de mayo de 2025 verá la luz unas de las cintas más esperadas de Marvel Studios, Thunderbolts. Sin embargo, el hecho de que su título oficial sufriese un desconcertante cambio al incluir un asterisco ha llevado a muchos fans a pensar que, en realidad, la película esconde mucho más. De hecho, algunos creen que se trata de una elaborada estrategia por parte de la Casa de las Ideas para ocultar el verdadero título del filme de la reunión de antihéroes del UCM: los Vengadores Oscuros.

La rotunda negativa de Kevin Feige durante la pasada CinemaCon celebrada en Las Vegas a explicar esta aparente insustancial modificación hasta que se estrene la película en cines ha seguido alimentando esta posibilidad en las redes sociales. Y son legión aquellos que sostienen que los Thunderbolts van a cambiar su denominacón al final del filme por la de Vengadores Oscuros, el infame equipo que lideró Norman Osborn en los cómics Marvel.

“Yes, you’ll notice the asterisk on Thunderbolts. That is the official title of Thunderbolts and we won’t talk more about that until after the movie comes out.” #CinemaCon pic.twitter.com/lN2lqS5Jog — BD (@BrandonDavisBD) April 11, 2024

"Pienso que esto se debe a que van a cambiar su nombre al final de la película. Los Thunderbolts tendrán un apelativo al estilo 'Fuerza Especial X' y rebautizarán a sus actuales miembros como Los Vengadores Oscuros", argumenta un tuitero.

"Tal vez el título de Thunderbolts* cambie a VENGADORES OSCUROS* y Norman Osborn haga su aparición", comenta otro internauta al que esta ide ale convence, esperando que el villano de Spider-Man se deje ver como IRON PATRIOT en la película de Marvel.

"Te digo que los Thunderbolts* probablemente serán rebautizados como los Vengadores Oscuros", responde convencido un usuario.

"Se supone que los 'THUNDERBOLTS*' pasarán a llamarse 'Vengadores Oscuros' al final de la película, a razón del asterisco. Un pequeño detalle lleva al presidente Ross a pedir que los Vengadores sean refundados en la nueva escena de Capitán América: Brave New World revelada en la #CinemaCon", sostiene un fan marvelita.

"Así que al final había un significado detrás del asterisco del título de los #Thunderbolts. Tiene pinta que es un vengadores oscuros encubierto o un equipo similar. Tengo sentimientos encontrados al respecto", señala otro seguidor del UCM