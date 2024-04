El presidente Harrison Ford ordena rearmar los Vengadores en el clip de Capitán América 4: Brave New World

MADRID, 12 Abr. (CulturaOcio) -

Con Capitán América: Brave New World, el Sam Wilson de Anthony Mackie ejercerá por primera vez como el héroe de las barras y estrellas en la gran pantalla. Tras asumir el legado de Steve Rogers en Falcon y el Soldado de Invierno, el nuevo Capi portará el escudo para proteger la nación y el mundo entero de las nuevas amenazas. La película se estrena en cines el 14 de febrero de 2025 pero ya se ha mostrado el primer clip oficial.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, participó en la presentación de Disney en la CinemaCon 2024 de Las Vegas para hablar de los próximos proyectos del UCM. Entre ellos está Capitán América: Brave New World y el mandamás del estudio quiso mostrar en exclusiva a los asistentes un primer avance.

Una pieza en la que, según informan diversos medios estadounidenses presentes en el acto, aparece nada menos que Harrison Ford, que se pone en la piel del General 'Thunderbolt' Ross, que antaño interpretó el fallecido William Hurt.

El personaje es ahora el nuevo presidente de los Estados Unidos. Bajo ese título, le pide al Capitán América que reconstruya los Vengadores. Algo que el superhéroe no tiene nada claro. Y es que teme que puedan existir puntos de conflicto entre el presidente y él por la manera de liderar ese nuevo equipo.

A continuación, el clip muestra una segunda escena en la que el Thunderbolt Ross de Ford está haciendo una presentación ante una sala llena de autoridades entre las que se encuentra Sam. Sin embargo, un misterioso villano empieza a controlar las mentes de un par de personas, una de ellas Isaiah Bradley, que se vuelven contra la multitud y, en particular, contra el personaje de Ford. Eso da paso a un montaje de escenas de acción de toda la película.

Sam es atacado en la Casa Blanca, por lo que hace uso del escudo para protegerse. Además, se alía con Joaquin Torres para luchar codo con codo. Y todo concluye con el enfrentamiento entre Sam y Thunderbolt Ross dentro del Despacho Oval. El presidente le recrimina al protagonista su actitud. "No eres Steve Rogers", le dice. "Tiene razón, no lo soy", responde el nuevo Capitán América. La última secuencia muestra al héroe vestido con un nuevo traje plateado y azul.

Además del clip exclusivo, que se desconoce si se lanzará públicamente a nivel mundial, Marvel Studios también compartió dos nuevas imágenes de Capitán América: Brave New World a través de Entertainment Weekly.

First looks at ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD.’ pic.twitter.com/8ZzV3618X1