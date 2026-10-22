Thor y Steve Rogers unen sus fuerzas en una nueva imagen de Vengadores: Doomsday - MARVEL

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo llegará a los cines el 18 de diciembre. A casi dos meses de su estreno, una nueva imagen promocional de la cinta muestra a Thor (Chris Hemsworth) y Steve Rogers (Chris Evans) uniendo sus fuerzas para la batalla contra el Doctor Doom (Robert Downey Jr.).

Se trata de una ilustración que lleva por título Worthy Star, el equipo formado por el Dios del Trueno y Rogers. Como se puede apreciar, en la parte superior se encuentra Thor, representado en color rojo.

En la parte inferior, separado en un fragmento independiente, aparece quien una vez fue el Capitán América del UCM, representado en color azul.

Sin embargo, lo que verdaderamente llama la atención es que mientras que Thor empuña a su poderosa Stormbreaker, Steve esgrime de nuevo a Mjolnir tras la batalla final contra Thanos (Josh Brolin) en Vengadores: Endgame.

New logo of 'Worthy Star', a team of two for 'AVENGERS: DOOMSDAY' composed of Thor and Steve Rogers pic.twitter.com/j0DKzxW188 — DoomsDay Update’s 🍿 (@DoomsDayUpdatee) October 20, 2026

STEVE ROGERS Y THOR: LOS DOS ÚNICOS VENGADORES ORIGINALES DE DOOMSDAY

Los últimos rumores apuntan a que Thor y Rogers tendrán un gran protagonismo en Doomsday algo que no resultaría especialmente sorprendente, ya que, hasta donde se sabe son los dos únicos Vengadores originales del filme. Asimismo, también ha salido a la luz otra tanda de imágenes promocionales entre las que destacan los nuevos cromos de Panini y una portada de TV Guide en la que aparecen varios personajes de la película, aunque parecen ser falsas, excepto la de Doom.

🚨 New glimpse of the 'Avengers: Doomsday' sticker album. pic.twitter.com/dXhOSgqqYl — DoomsDay Update’s 🍿 (@DoomsDayUpdatee) October 20, 2026

Cards de 'AVENGERS: DOOMSDAY' da Panini. pic.twitter.com/dE80YBPXPF — Taverna Marvel (@TavernaMarvel) October 20, 2026

O QUE É ISSO MARVEL??? pic.twitter.com/rL33flUygr — João Guilherme (@joaoguillll) October 19, 2026

Por otra parte, mientras los fans del UCM esperan novedades sobre el lanzamiento de un nuevo tráiler, han comenzado a circular rumores en las redes que Marvel tiene algo programado para el 23 de octubre. En todo caso, falta poco para averiguarlo.

También vale la pena señalar que Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, ya dejó caer a Vanity Fair que Yelena Belova será el ancla en Vengadores: Doomsday.