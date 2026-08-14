Chris Evans adelanta el "brutal" destino del Capitán América en Vengadores: Doomsday - MARVEL STUDIOS

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, dirigida por Joe y Anthony Russo, llegará a los cines el 18 de diciembre de este año. La cinta enfrentará a más de una veintena de héroes contra el temible Doctor Doom, encarnado por Robert Downey Jr. Una batalla en la que, según ha adelantado Chris Evans, el Capitán América podría salir mal parado, pues parece que recibirá una "paliza brutal".

Durante una sesión de preguntas y respuestas celebrada este fin de semana en la Fan Expo de Boston, Evans, que en Doomsday retoma su papel como Steve Rogers, ofreció algunos detalles sobre el destino de su personaje en la película.

"A los Russo les encanta darle una paliza a Steve Rogers", aseguró Evans. "Lo que más les gusta es darle una buena paliza. Para ellos, eso es lo que hace a un héroe: alguien a quien dan muchos puñetazos, pero que aún así se levanta. Así que no paran de buscar nuevas formas de darle una paliza. Y esta ha sido brutal", admite el actor.

EL REGRESO DE STEVE ROGERS EN EL TRÁILER DE DOOMSDAY

En los últimos compases del tráiler de Vengadores: Doomsday, el antiguo Capitán América aparece ante un sorprendido Thor (Chris Hemsworth) para, una vez más, demostrar que es digno de empuñar el Mjölnir, tal y como ya hiciera en la batalla final de Vengadores: Endgame, adelantando así el papel clave que podría tener en la batalla contra Doom.

"Los universos colisionan y la saga del Multiverso inicia su capítulo final en Vengadores: Doomsday, de Marvel Studios. Los queridos héroes de tres universos distintos se verán abocados a un enfrentamiento mortal y, en última instancia, se enfrentarán a una amenaza existencial sin precedentes. Esta película épica sentará las bases para el futuro del Universo Cinematográfico Marvel", señala la más reciente sinopsis oficial del filme.