Sebastian Stan promete un final "desgarrador" en Vengadores Doomsday: “Veremos quién sigue..." - MARVEL

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday es uno de los estrenos más esperados de este 2026. La cinta de los hermanos Russo llegará el 18 de diciembre a los cines y Sebastian Stan, quien volverá a interpretar en ella a Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, reconoce que, aunque no ha visto el montaje final, cree que el desenlace "será desgarrador".

"No he visto la película y no sé cómo ha quedado", reconoció Stan en declaraciones a Decider. "Estoy seguro de que probablemente será desgarradora en muchos sentidos", expresó sobre el desenlace de Doomsday.

"Ya veremos quién consigue llegar a la siguiente etapa", añadió Stan. Aunque algunos fans han interpretado las palabras del intérprete como una señal de que algunos de los personajes más queridos de Marvel morirán, lo más probable es que se deba a que no contó con un guion completo durante el rodaje del filme.

El actor también confirmó que tuvo "la oportunidad de reencontrarse con todos" durante el rodaje de Doomsday y asegura que fue "muy nostálgico" echar la vista atrás y pensar "en todos estos años que llevamos conociéndonos y creciendo juntos". "Es increíble en ese sentido. Ha sido una familia y nunca deja de serlo", afirmó.

Y no es para menos, ya que Doomsday, además de reunir a buena parte del reparto de la saga, como Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Letitia Wright, Paul Rudd, Florence Pugh, Patrick Stewart, Ian McKellen y Channing Tatum, también supondrá el reencuentro de Robert Downey Jr. y Chris Evans tras Endgame.

EL SOLDADO DE INVIERNO SÍ PODRÍA MORIR EN DOOMSDAY

Por otro lado, recientemente salió a la luz una imagen del personaje de Stan en Doomsday, visiblemente maltrecho y sin su característico brazo de metal. Esto alimentó los rumores sobre su destino en la película, que apuntan a que Bucky moriría a manos del Doctor Doom.

Las especulaciones insinuaban que la muerte de Barnes sería el detonante para que los Vengadores, los Thunderbolts, los 4 Fantásticos y los X-Men dejen a un lado sus diferencias y unan fuerzas para detener los planes del villano. No obstante, más allá de la posible muerte del Soldado de Invierno, también se rumorea que Vengadores 5 contará con varias bajas más, incluida la de otro personaje a manos de Doom, que promete ser especialmente impactante.