Archivo - Filtrado el regreso de otro poderoso personaje en Vengadores: Doomsday - MARVEL STUDIOS - Archivo

MADRID, 18 Oct. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el próximo 18 de diciembre, con Robert Downey Jr. dando vida al temible Doctor Doom. Una filtración que salió a la luz hace meses, a la que muchos no prestaron atención por creer que se trataba de una imagen generada por IA, ha vuelto ahora a dar bastante que hablar, pues las últimas informaciones apuntan a que, en realidad, era auténtica.

El pasado mes de enero, comenzaron a circular por internet los supuestos prototipos de unas figuras Funko POP de Vengadores: Doomsday. Sin embargo, algunos internautas señalaron que las imágenes parecían generadas por inteligencia artificial, por lo que los fans no les prestaron demasiada atención.

Ahora, se ha filtrado una imagen del Funko POP oficial del Doctor Doom y, aunque no es idéntica a aquella filtración, sí que es lo bastante similar como para pensar que podría haber sido un prototipo auténtico.

🚨 NÃO ERA IA!



Os funkos de AVENGERS: DOOMSDAY que tinham vazado parecem ser reais mesmo. pic.twitter.com/1fxpZxmD9X — Nação Marvete 616 (@nacaomarvete616) September 12, 2026

Además de la figura de Doom, también se filtraron los diseños de otros personajes de Doomsday, y hay uno que llama especialmente la atención, pues no forma parte de aquellos confirmados en la película: Binary.

Lembram de quando vazou a wave de "Avengers: Doomsday" durante a Toy Fair e a Funko desmentiu ̶e̶n̶q̶u̶a̶n̶t̶o̶ ̶a̶ ̶M̶a̶r̶v̶e̶l̶ ̶d̶a̶v̶a̶ ̶c̶o̶p̶y̶r̶i̶g̶h̶t̶ ̶e̶m̶ ̶t̶o̶d̶a̶s̶ ̶a̶s̶ ̶c̶o̶n̶t̶a̶s̶ ̶q̶u̶e̶ ̶p̶o̶s̶t̶a̶r̶a̶m̶? Pois bem... https://t.co/s8MOq1cPiT pic.twitter.com/BybbEycjOg — Portal Funko (@portalfunko) September 12, 2026

¿APARECERÁ BINARY EN VENGADORES: DOOMSDAY?

En la escena postcréditos de The Marvels, se revelaba que una variante de Maria Rambeau (Lashana Lynch) había asumido el papel de Binary en el universo en el que su hija de la Tierra-616, Monica (Teyonah Parris), se quedó atrapada tras su batalla contra Dar-Benn.

Según apunta el medio Comic Book Movie, recientemente circulaba un rumor en internet según el cual Maria y Monica morirían juntas en Doomsday tras frustrar algunas incursiones a las que se haría alusión en la película. No obstante, que Binary vaya a tener su propio Funko POP abre la puerta a que pueda tener una aparición más significativa, aunque sea breve, en el filme.