Thor: Love and Thunder corona al Gorr de Christian Bale como el mejor villano de Marvel, según los pases de prueba

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Después de que la magia de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' hechizase a la taquilla mundial, es el turno del Dios del Trueno con 'Thor: Love and Thunder'. Aunque los fans esperan con ansías ver de nuevo a Chris Hemsworth como el todopoderoso Vengador, como también a Natalie Portman como Mighty Thor, hay otro personaje que causa la misma expectación: Gorr, el carnicero de dioses que encarna Christian Bale.

'Love and Thunder' ya ha tenido sus primeros tests de prueba con audiencia, que certifican que Gorr puede convertirse en el mejor villano de Marvel. Es más, esta afirmación ya la han compartido tanto Taika Waititi como Chris Hemsworth y Tessa Thompson.

En un vídeo compartido por Erik Davis, editor de Fandango, Waititi comentó que Gorr es uno de "los villanos más comprensivos" ha habido en el UCM y que, según el público de prueba, es "el que mejor nota tiene" en comparación a otros enemigos marvelitas. "Diría que es el villano más simpático que hemos tenido. También tiene la nota más alta que cualquier otra némesis que haya tenido Marvel", señala.

En los cómics, la familia de Gorr, el dios carnicero, murió de forma horrible, a pesar de su diligencia en rendir tributo a los dioses. Después de intentar convencer a su gente de que rechace a sus deidades, encuentra la Necroespada y se lanza a una cruzada para destruir a aquellas divinidades que le fallaron.

Si 'Thor: Love and Thunder' tiene la intención de mantener esta historia de trasfondo para el villano, sería uno de los más complejos que ha tenido la Casa de las Ideas en el cine. A ello se le suma el talento interpretativo de Christian Bale, ganador del Oscar al mejor actor de reparto por 'The Fighter' y nominado por 'La gran estafa americana', 'La gran apuesta' y 'El vicio del poder'.

"[Bale es] exactamente lo que querrías y esperarías de él. Tiene matices, complejidades y una gran profundidad. Cuenta con una especie de peculiaridad que no he visto en ningún tipo de villano clásico. El que te veas empatizando con él o cuestionándote las preguntas que él se hace, incluso las ideas que plantea, sorprenden. No se trata de un malo estándar", declara en el mismo vídeo Hemsworth.

