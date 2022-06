Jane Foster arrebata el Mjolnir a Thor en el nuevo clip de Love and Thunder

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

"Aquel que empuñe este martillo, si es digno, poseerá el poder de Thor". Este es el encantamiento que lleva grabado por obra y gracia de Odín, el poderoso Mjolnir, la fabulosa arma del Dios del Trueno, y que la Jane Foster de Natalie Portman le arrebata a al personaje de Chris Hemsworth en el nuevo adelanto de Thor: Love and Thunder.

Así lo ha revelado un clip oficial de del filme lanzado durante los MTV Movie and TV Awards que captura el momento, ya avanzado en el anterior tráiler de Love and Thunder, en el que Portman se reencuentra con Thor y ella, convertida ya en superheroína, le arrebata el Mjolnir.

Esta secuencia, que ha sido replicada por múltiples cuentas en Twitter, muestra en sus escasos 23 segundos, al hijo de Odín en plena batalla campal, eufórico y emocionado al ver que su fiel compañero de batallas, el Mjolnir, se encuentra ante sus ojos reconstruido después de que fuera destrozado por Hela.

Sin embargo, cuando casi lo tiene al alcance de la mano termina en frustración. Y es que ante su atónita mirada y por desgracia para él, es Jane Foster, su antiguo amor quien, luciendo su traje como la nueva Thor, lo reclama y empuña como nueva y digna portadora del Mjolnir.

The first clip from ‘THOR: LOVE AND THUNDER’ has been released. pic.twitter.com/B5BZQCKobb