DC indigna a los fans con un vídeo de Henry Cavill como Superman: "Es una salvajada"

A pesar de haberse visto obligado a colgar el traje y la capa, para muchos seguidores del Universo DC Henry Cavill siempre será su Superman. Es por eso que los fans no han podido evitar entrar en cólera al ver una imagen lanzada por Warner Bros. como parte de la campaña promocional de The Flash en la que el actor aparece como el hombre de acero. Muchos fans han expresando su disconformidad en las redes sociales, donde hay quien espera que el "estudio arda".

Faltan tan solo unos días para que el fandom vuelva a ver a Ezra Miller como Barry Allen en The Flash. Sin embargo, se han sentido profundamente decepcionados después de que en el marco de la promoción de la cinta de Andy Muschietti, Warner haya publicado a través de la cuenta oficial en Twitter de Superman un extracto en el que, recién resucitado, el hombre de acero de Cavill carga contra sus compañeros de la Liga de la Justicia.

Para terminar de desatar la ira de los fans, el clip en cuestión, cuyo texto reza "Flash puede ser el hombre vivo más rápido, pero no es Superman", es el de la versión de Joss Whedon, en lugar del montaje de Zack Snyder de Liga de la Justicia que para ellos es la única visión legítima del proyecto.

"Ver la Liga de la Justicia de Zack Snyder en su lugar", comenta un fan indignado.

"No aprenderán nunca. ¿Quién prefiere ver esta broma de película que es Liga de la Justicia cuando existe #ZackSnyderJusticeLeague? Siguen sin entenderlo", comenta desbocado un seguidor del Universo DC.

"Miraos la versión buena de esta escena en ZACK SNYDER JUSTICE LEAGUE", comenta otro fan con desdén hacia la versión de Joss Whedon.

Otros son más directos a la hora de mostrar su descontento: "WOWWWW. Promocionar el desastre de Josstice incluso después de que se estrenase #ZackSnydersJusticeLeague resulta una salvajada. Espero que este estudio arda".

"La cuenta oficial de Superman de DC en Twitter promocionando una película que estaba plagada de racismo y los abusos que sufrió el elenco de Joss Whedon llena de odio hacia el director original, que fue destituido por Geoff Johns, dice mucho sobre la terrible moral de los fans de Superman", reza otro tuit de un internauta que recuerda el desmerecido trato sufrido por Ray Fisher como Cyborg junto a otros miembros de Liga de la Justicia.

La próxima cita en los cines de los fans de DC será en The Flash, cinta que llega este 16 de junio a los cines y que contará, al parece, con algún cameo de Henry Cavill en la que muy probablemente sea una de sus últimas apariciones como Superman.