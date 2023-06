Así eran los finales alternativos de The Flash

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

The Flash ha finalizado tras nueve temporadas, poniendo también punto final al Arrowverso de The CW. Barry Allen (Grant Gustin) consigue salvar la línea temporal y se encarga de mantener vivo su legado, aunque el final podría haber sido muy distinto.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

The Flash terminó con una nota de esperanza con Barry contándole a su hija recién nacida, a través de una voz en off, la historia de cómo se convirtió en The Flash y desvelando que era hora de compartir su don de la velocidad, creando así tres nuevos velocistas: Avery Ho, Max Mercury y Jess Chambers. Todo esto tuvo lugar después de que Barry lograra salvar la realidad de la Fuerza de Velocidad Negativa al forjar una alianza con Eddie Thawne/Cobalt Blue, firmando una tregua entre los dos por el bien común. Sin embargo, hubo algunas otras ideas respecto al desenlace, tanto por parte del último showrunner, Eric Wallace, como del showrunner anterior, Todd Helbing.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Wallace explicó que tenía en mente que la Fuerza de Velocidad Negativa tuviera un papel más importante, pero se redujo porque The Flash no tuvo una décima temporada. "Conseguimos la parte emocional de esto, pero, debido a que no hubo una temporada 10, simplemente no hubo tiempo para cambiarlo. El final que tenía en mente involucraba la Fuerza de Velocidad Negativa. No lo hicimos como yo quería, pero esa historia habría sido mucho, mucho más larga", contó.

Por su parte, Helbing confesó que mientras fue showrunner, entre las temporadas 2 y 5, también concibió su propio desenlace. "Siempre pensé que iba a terminar con un periódico que dijera 'The Flash desaparece en una crisis'. Obviamente, una vez que se estrenó Crisis en Tierras infinitas, ya no podía hacer eso. Y tuve un pensamiento similar, de Barry convirtiéndose en el rayo que lo golpeó, donde queda atrapado en el futuro y la única forma de protegerlo de Reverse-Flash es básicamente crearse a sí mismo. Pensé que habría sido un final genial", admitió.

Por su parte, el actor Grant Gustin concedió anteriormente una entrevista a ComicBook en la que también compartió su idea del final. "Cuando pensé en el final, existía la teoría de que Barry se sacrificaría para mantener viva la Fuerza de la Velocidad, se convertiría en el rayo que inevitablemente lo golpearía y crearía este momento de círculo completo, que pensé que era realmente genial. Quería que muriera como un héroe, pero Eric se opuso mucho a la idea, realmente queríamos un final feliz para Barry e Iris", relató.