The Batman y rataalada.Com: ¿Cómo desbloquear la escena postcréditos de Enigma (The Riddler)?

The Batman y rataalada.Com: ¿Cómo desbloquear la escena postcréditos de Enigma (The Riddler)? - WARNER BROS.

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

Aunque 'The Batman' no tiene una escena post créditos como tal, tras el final si que ofrece a los fans una sorpresa en forma de un nuevo acertijo. El nuevo reto, lanzado por el villano del filme, Enigma, abre el camino del público para acceder a una secuencia adicional. Ahora bien, resolver las adivinanzas del villano puede no ser fácil para todo el público, pues son preguntas cuyas respuestas requieren de cierta agudeza.

Los créditos finales del filme invitan a meterse en la página web rataalada.com, en la que el villano, a través de una web 1.0, invita a jugar al usuario a una serie de acertijos, en inglés. El primero de ellos, su traducción sería: "A primeras, soy un fraude o un truco. O quizás una mezcla de ambos. Esto queda a tu mala interpretación". La respuesta a este sería "Confusion", un concepto ligado en la película a la mentira y el engaño y a todo el caos desatado por Enigma al final del filme... o también al fraude y la trama de corrupción con la que las élites de Gotham tenían engañados a los ciudadanos.

El segundo reza: "Lo que era nuevo, lo vuelve a ser otra vez. Renacimiento. Restauración. Reforma". "Renewal" es la solución de este acertijo y también hace referencia al Programa de Renovación del padre de Bruce Wayne, Thomas Wayne, que fue una parte esencial de las motivaciones de enigma y de la trama de corrupción que marca la película.

Y, finalmente, el tercero: "Teme al que se esconda detrás de una". "Mask" es el concepto que puede interpretarse como una referencia a alguien como Batman que se esconde detrás de una máscara, o incluso al propio Enigma, que aparece encapuchado la mayor parte de la película. Pero en el contexto de la trama de 'The Batman' también podría hacer referencia a la corrupción y las conspiraciones en las que están involucrados los líderes de Gotham.

Tras completar los acertijos con éxito, y recibir las felicitaciones de Enigma, se descarga un archivo comprimido y protegido con contraseña titulado 'Thomas Wayne Lies' ('Las mentiras de Thomas Wayne'). La contraseña para desbloquearlo es "promise", y el video es el video de la campaña a la alcaldía de Thomas Wayne que ya apareció en The Batman, en la escena en la que Riddler explica las promesas incumplidas y los crímenes de los Wayne.

Tras haber visionado el vídeo, si se actualiza la web, el villano preguntará al usuario si considera al progenitor del caballero oscuro como un gran hombre. Tanto decir que sí como decir que no llevará a un mensaje rojo lleno de símbolos cuyo significado es, haciendo honor al villano, otro enigma.

Cuando se traduce este mensaje encriptado usando la clave del propio Enigma en la película, el mensaje dice: "Crees que he terminado, pero tal vez no sepas toda la verdad. Todo final es un nuevo comienzo. Algo viene". El significado exacto detrás de este último mensaje no está claro, pero es probable que se refiera a que Enigma aparece en futuras secuelas de The Batman de Matt Reeves y posiblemente revele incluso más verdades que las que se revelaron en la película.

Sin duda, una manera ingeniosa de crear una escena postcréditos. Pues deja la incógnita de qué es lo que quiere contar el villano, de si solo es un guiño ingenioso o será clave para una secuela o alguno de los spin-offs ya anunciados que Warner prepara para HBO Max... ya que uno de ellos estará ambientado en Arkham.