The Batman desata la polémica entre los fans: ¿Es mejor que El caballero oscuro de Nolan?

El estreno de 'The Batman' aspira a no solo ser el primer gran blockbuster de 2022, sino también a recuperar el espíritu de prestigio sobre el personaje. Las críticas del filme han sido muy entusiastas, el cual ha logrado la bendición casi unánime de la prensa especializada. Con unas previsiones de recaudación superior a los 100 millones de dólares, solo en Estados Unidos, entre los fans que han comenzado a ir en masa a ver el filme ha surgido un debate: ¿la película de Matt Reeves es mejor que la aclamada 'El Caballero Oscuro' de Christopher Nolan?

Muchos seguidores de DC han recibido calurosamente la versión del vigilante de Gotham de Robert Pattinson. Es más, no han dudado en llegar a compararla con la aclamada cinta de Nolan e, incluso, decir que la propuesta de Reeves supera al filme que supuso un punto de inflexión en el cine de superhéroes.

Si se hacen caso a los números, 'El Caballero Oscuro' mantendría su posición como producción más aclamada de Batman. En Rotten Tomatoes, tiene un 94% de apoyo de la crítica, su nota media es de 8,6 sobre 10 en base a 345 comentarios. En Metacritic, el filme tiene una media de 84 sobre 100. Respecto a 'The Batman', en Rotten Tomatoes cuenta con un 85% de apoyo, con una nota media de 7,7 sobre 10 en base a 296 críticas. En Metacritic, tiene una media de 73 sobre 100.

Con lo cual, por parte de la crítica, la cinta de Reeves no ha logrado dar el sorpasso a la de Nolan. Tampoco en lo referente al público. En Rotten Tomatoes, el apoyo del público registrado es de un 94% y una media de 4,4 sobre 5 para 'El Caballero Oscuro', mientras que para 'The Batman es de un 92%, aunque su media entre el público es ligeramente mayor, 4,6 sobre 6. En Metacritic, el filme de Nolan tiene un 9 sobre 10 en el voto popular, frente al 8,8 que tiene la cinta de Reeves.

No obstante, eso no ha impedido que haya discusiones airadas del fandom en redes sociales, tanto de aquellos que defienden a la recién llegada 'The Batman', como aquellos que se han indignado y han defendido que 'El Caballero Oscuro' sigue siendo la mejor película sobre el cruzado de Gotham.

Never shutting up about Robert Pattinson performance as BOTH Bruce Wayne and Batman he was absolutely incredible in every way and i can honestly say without a doubt he gave me my favorite performance in a CBM of all time pic.twitter.com/N5baQYEVG5 — sabrina🦇SEEN THE BATMAN x4 (@nightwaynes) March 2, 2022

Robert Pattinson is absolutely the BEST Batman put to screen. and maybe Bruce Wayne. Batman is challenged in a way I’ve been wanting to see in a while Pattinson crushed it. It is a DETECTIVE story for the ages. pic.twitter.com/nTnQh1mWG9 — Ryan O’Toole (@RyanOTooleMR) March 2, 2022

THE BATMAN is the only Batman adaptation that’s actually felt like it was made by people who genuinely love Bruce Wayne and understand his character and mythos. It’s also just a great movie. Like really FUCKING great. — ***! (@dazedlewis) March 2, 2022

He visto por fin #TheBatman todo lo que le faltaba a Nolan, Reeves lo completó.

Todo es un guiño constante para quienes esperamos detalles que nos digan el futuro de esta nueva forma de verlo, un Batman fiel donde el director se deja llevar.

La mejor de todos los tiempos. pic.twitter.com/HJNMm7CEH0 — Kid Giraffe (@kidGiraff) March 4, 2022

No he visto aún #TheBatman, pero veo mucha gente ahora despreciando el Batman de Nolan y recuerdo que, cuando llegó éste, mucha gente despreció el de Burton. Creo que, independientemente de la calidad de esta nueva película, las de Nolan y Burton serán siempre históricas. pic.twitter.com/qJsODj55g6 — José Torres Criado (@torres_criado) March 1, 2022

The Dark Knight es tendencia porque se está poniendo a #TheBatman por encima de ella y no los culpo quedó poca madre

Solamente que no nos falle la memoria: muchas de las películas de superhéroes posteriores no habrían sido lo que son hoy gracias a la trilogía de Nolan pic.twitter.com/BUYLGTXDN2 — 🤙 (@EIMP98) March 4, 2022

La mejor adaptación de los inicios de Batman. Oscura, cruda e inquietante. Nolan ¿Quién? Para repetir en bucle. Giacchino se encumbra con una obra de arte. Necesitamos más Reeves. #TheBatman pic.twitter.com/CejHSI8H6f — Elengy (@ElengyCine) February 28, 2022

Muy normalita la nueva película de Batman interpretada por Robert Pattinson.

Ni piensen por un segundo que se va a parecer al Batman de Nolan, no le llega ni a los talones.

Las primeras dos horas de la película hasta te duermes. 😴 #TheBatman



Luche y vuelva Christian Bale. pic.twitter.com/RBVWteq7AO — Berryman (@Soldadodelidolo) March 4, 2022

