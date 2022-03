The Batman eliminó escenas con Superman y Wonder Woman

The Batman eliminó escenas con Superman y Wonder Woman - WARNER BROS.

MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

Matt Reeves, el director de The Batman, reiteró en multitud de ocasiones, que su versión del caballero oscuro estaría desligada del actual Universo DC. Sin embargo, en algunas escenas que finalmente no fueron incluidas en la película protagonizada por Robert Pattinson había referencias a dos de sus compañeros más ilustres de Liga de la Justicia, Superman y Wonder Woman.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIEN SPOILERS))

Y es que como los fans del Universo Cinematográfico DC recordarán, una imagen filtrada del set de rodaje reveló una secuencia en la que aparecían dos extras en lo que parecía ser una fiesta de Halloween y ambos lucían los disfraces nada más y nada menos que de Superman y Wonder Woman. Un guiño que confirmaba la existencia de ambos personajes de DC en la realidad del Batman encarnado por Pattinson.

Sin embargo, esa escena fue eliminada del montaje final de la película. Pese a que se desconoce por completo la razón de su aparición en el filme, todo apunta a que podría tratarse tan solo de un easter egg o divertido guiño que habría incluido Reeves para los fans de DC.

Algo que tiene mucho sentido si se tiene en cuenta que la intención del realizador con The Batman es construir un nuevo universo para el personaje con su propia continuidad. Lo que le permitió todo tipo de libertad creativa para desarrollar su singular visión del caballero oscuro sin tener que preocuparse de encajar en el timeline y la trama del actual Universo Cinematográfico DC.

Mientras tanto, la cinta dirigida por Reeves y protagonizada por Pattinson ya arrasa en cines con 250 millones de dólares de recaudación en las salas de todo el mundo en su primer fin de semana.