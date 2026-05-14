The Batman 2: Matt Reeves confirma el regreso de 6 personajes clave - WARNER BROS

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

A la espera de que el rodaje de The Batman: Parte 2 arranque el próximo 29 de mayo en Londres, Matt Reeves ha confirmado a seis de los intérpretes que retomarán sus personajes en la secuela protagonizada por Robert Pattinson. El cineasta, que ya compartió imágenes de las primeras pruebas de cámara de la cinta, ha anunciado tanto el regreso de varias figuras centrales del reparto como el de algunas que tuvieron una presencia más secundaria en The Batman.

Dedicándole una publicación en X a cada personaje, Reeves ha confirmado primero los regresos más previsibles del elenco. Robert Pattinson volverá como Bruce Wayne/Batman, Jeffrey Wright retomará el papel del teniente Jim Gordon, Andy Serkis regresará como Alfred Pennyworth y Colin Farrell volverá a encarnar al Pingüino a la espera de que HBO Max anuncie una segunda temporada de su aclamado spin-off tras varios meses valorando la posibilidad.

We meet again, my friend... 🦇 pic.twitter.com/YxYcHkuFN0 — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 13, 2026

Here we go again, my friend... 🦇 pic.twitter.com/2RHouhNRPZ — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 13, 2026

Are you ready, my friend...? 🦇 pic.twitter.com/xrHoHJ3BEV — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 13, 2026

La ronda de anuncios también ha dejado dos regresos menos esperados. Jayme Lawson volverá como Bella Reál, la política reformista que en la primera película gana las elecciones a la alcaldía de Gotham, mientras que Gil Perez-Abraham retomará el papel del agente Martinez, policía del Departamento de Policía de la ciudad.

Welcome back to the fight, my friend... 🦇 pic.twitter.com/1sG1N2pwGK — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 14, 2026

"Más mañana", apunta Reeves en su último tuit, sugiriendo que en las próximas horas podrían anunciarse nuevos regresos de The Batman que todavía no se han confirmado oficialmente. Entre los nombres que siguen en el aire figuran Zoë Kravitz como Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano como Edward Nashton/Enigma o Barry Keoghan como el Joker.

No es la primera vez que Reeves recurre a X para adelantar novedades sobre el filme. El cineasta ya difundió las primeras pruebas de cámara de The Batman 2, que mostraban al Batmóvil en un entorno nevado, reforzando así la largamente rumoreada idea de que el largometraje apostará por una Gotham bajo la nieve.

Una posibilidad que el propio director confirmó al responder a un usuario que reaccionaba a las instantáneas indicando que "espero que esto signifique que se está cumpliendo mi sueño de ver en imagen real un Batman ensangrentado en la nieve". "En efecto, así es", contestó Reeves.

¿QUIÉN SERÁ EL VILLANO DE THE BATMAN 2?

La estética nevada de las imágenes ha llevado a los seguidores de DC a especular con si las fotografías esconden alguna pista sobre el gran villano de The Batman 2, que llegará a los cines el 1 de octubre de 2027. Parte del público apuesta por Mr. Freeze, personaje cuyos poderes están vinculados a la crioquinesis, la capacidad de manipular, generar y controlar el frío y el hielo. En los cómics, Mr. Freeze ha llevado las bajas temperaturas a Gotham en más de una ocasión, lo que ha provocado que el fandom interprete el paisaje nevado como una pista sobre su presencia en el largometraje.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre quién será el principal antagonista de The Batman 2, pero Reeves apuntó que el villano de la secuela "nunca se ha hecho realmente en una película". Precisamente por ello, la hipótesis de Mr. Freeze debe tratarse con cautela, pues Arnold Schwarzenegger ya lo interpretó en Batman y Robin. No obstante, los fans de DC matizan que aquella versión se alejaba considerablemente de la esencia del personaje en los cómics y defienden que Reeves se estaría refiriendo a ello cuando señaló que "realmente" no se ha adaptado al cine el villano de The Batman 2.

Aunque Reeves reiteró que "es súper importante" que la trama continúe siendo una incógnita para así "mantener la sorpresa para los fans", según el medio World of Reel The Batman 2 "involucra al fiscal del distrito Harvey Dent, al comisario James Gordon y a Batman, quienes forman una tensa alianza para acabar con un asesino en serie y el poder mafioso arraigado en la ciudad".

Dentro de la familia Dent, que todo apunta a que tendrá un peso importante en The Batman 2, las últimas informaciones sitúan a Sebastian Stan como el principal candidato para encarnar a Harvey Dent (a.k.a. Dos Caras). Por su parte, Scarlett Johansson suena para dar vida tanto a Gilda Dent como a la versión femenina de la villana Holiday Killer. Christopher Dent, el malvado padre de Harvey, es uno de los grandes personajes aún pendientes de adjudicar dentro del reparto después de que Robert De Niro, Brad Pitt, Stellan Skarsgard y Daniel Craig rechazaran el papel.

Dirigida por Matt Reeves y coescrita por el propio cineasta junto a Mattson Tomlin, se espera que The Batman: Parte 2 replique el rendimiento de su predecesora, que recaudó unos 770 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto estimado de 185 millones. Además, obtuvo tres nominaciones a los Oscar (mejor sonido, mejor maquillaje y peluquería y mejores efectos visuales), aunque finalmente no se llevó ninguna estatuilla.