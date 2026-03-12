Daniel Craig le da calabazas a The Batman: rechaza ser el villano de la secuela

Archivo - October 8, 2025, London, United Kingdom: Daniel Craig attends the 'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery' opening gala during the 69th BFI London Film Festival at The Royal Festival Hall - LOREDANA SANGIULIANO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 12 Mar. (CulturaOcio) -

The Batman: Parte 2 tiene previsto comenzar su rodaje el próximo 29 de mayo en Londres de cara a su estreno en cines, programado en principio para el 1 de octubre de 2027. Así, no es de extrañar que Matt Reeves pretenda cerrar cuanto antes el fichaje de personajes clave en la secuela. Pero hay uno para quien no encuentran intérprete: Christopher Dent, el malvado padre de Harvey (a.k.a. Dos Caras). Al parecer, varios actores han rechazado el papel por distintos motivos... y el último de ellos ha sido el exagente 007 Daniel Craig.

Según informa World of Reel, los rumores apuntan a que Craig ha rechazado interpretar al padre de Dent en The Batman 2. Antes de que le ofrecieran el rol a él, el proyecto trató de contar con Stellan Skarsgard que, no obstante, también dijo que no al papel.

En un principio, Brad Pitt también llegó a ser considerado para dar vida al personaje. No obstante, tras fichar a Sebastian Stan como Harvey Dent, alias Dos Caras, parece que Reeves busca ahora a un actor un poco más mayor para interpretar al padre de su personaje.

Con la negativa de Craig, el proyecto suma ya tres actores que han rechazado el rol a poco más de dos meses de que arranque el rodaje de la película. En el caso de Craig, todo apunta a que haya tenido que ver con problemas de agenda, pues el actor tiene previsto aparecer en la nueva película de Damien Chazelle junto a Cillian Murphy y Michelle Williams, que comenzará su filmación el mes que viene.

FILTRADOS DETALLES DE LA TRAMA DE THE BATMAN 2

Además, el medio World of Reel ha adelantado que la trama de The Batman 2 "involucra al fiscal del distrito Harvey Dent, al comisario James Gordon (Jeffrey Wright) y a Batman, quienes forman una tensa alianza para acabar con un asesino en serie y el poder mafioso arraigado en la ciudad".

A los fans de los cómics de DC les sonará está historia, pues es la premisa de The Long Halloween. Esto abre la puerta a que uno de los villanos de la película sea Holiday Killer y, según aventura el medio Comic Book Movie, cabe la posibilidad de que Scarlett Johansson, que recientemente ha fichado por el proyecto, dé vida a una versión femenina del personaje.

Además, Reeves ya adelantó que el villano de The Batman 2 sería alguien que "nunca ante visto en una película". A su vez, el cineasta reiteró que, teniendo en cuenta que el filme tiene mucho de cine de detectives, que la trama continúe siendo una incógnita "es súper importante" para así "mantener la sorpresa para los fans".

Además de Robert Pattinson como el Caballero oscuro, otros miembros del reparto confirmados para The Batman: Parte 2 son Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Jeffrey Wright como el comisario James Gordon, que recuperan sus personajes de la entrega de 2022. Colin Farrell también regresará como El Pingüino en la película a la espera de que HBO Max anuncie una segunda temporada de su aclamado spin-off tras varios meses valorando la posibilidad.

Dirigida por Matt Reeves y coescrita por el propio cineasta junto a Mattson Tomlin, se espera que The Batman: Parte 2 replique el rendimiento de su predecesora, que recaudó unos 770 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto estimado de 185 millones, además de obtener tres nominaciones a los Oscar (mejor sonido, mejor maquillaje y peluquería y mejores efectos visuales), aunque finalmente no se llevó ninguna estatuilla.