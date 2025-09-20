Matt Reeves, director de The Batman 2: Habrá un villano "nunca visto antes en el cine"

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

Con su rodaje previsto para empezar la próxima primavera y el estreno fijado para el 1 de octubre de 2027, la secuela de The Batman promete empujar Gotham hacia territorio inexplorado. Matt Reeves, su director y guionista, ha explicado la segunda parte que mira más de frente al hombre bajo la máscara a la vez que lo enfrenta a un antagonista del personaje que el cine nunca ha abordado.

"Quiero adentrarme todavía más en el personaje de Bruce Wayne porque la primera película está muy centrada en Batman, y yo nunca he querido perderlo del centro de la historia", revela Reeves en una entrevista con Happy Sad Confused. El cineasta señala que para ello la clave es "elegir al villano correcto" y, aunque no desvela el nombre, adelanta que en The Batman II es a través de un antagonista "nunca explorado realmente en ninguna película".

Que Reeves hable de un villano de estas características descarta a los habituales del cine (Joker, Dos Caras, Pingüino, Bane, Hiedra Venenosa, Mr. Freeze) y orienta las quinielas hacia figuras poco exploradas y compatibles con el tono realista de The Batman como Hugo Strange, Prof. Pyg, Sombrerero Loco, Calendario, o incluso la esperada Corte de los Búhos como fuerza sistémica más que villano único.

The Batman ya representó a Enigma desde un enfoque realista, pues más que un supervillano estrafalario, fue un asesino en serie de pulsión justiciera, inspirado en códigos y rituales que recuerdan a casos reales y amplificados por el ecosistema digital (directos, foros y una comunidad de seguidores). Su diseño estético (pasamontañas, gafas antiempañamiento, cinta adhesiva) y su modus operandi (ataques quirúrgicos a figuras de poder para exponer la corrupción sistémica de Gotham) encajaron con el noir detectivesco de la película y se ajustaron al tono terrenal.

Respecto al argumento de The Batman II, el secretismo alrededor del proyecto es enorme. Reeves explicó que el guion viaja en una bolsa de seguridad con candado y código y que Robert Pattinson lo leyó bajo ese protocolo para evitar filtraciones. Pero si ahora el foco bascula hacia Bruce Wayne, cabe esperar una exploración de identidad, herencia y rol público del millonario en una ciudad reconstruyéndose sin abandonar el misterio como columna vertebral del relato. Lo que sí es oficial es el regreso de Pattinson como Batman, Colin Farrell como el Pingüino y Jeffrey Wright como Gordon.