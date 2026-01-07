The Batman 2 ficha otra megaestrella de Marvel y confirma el regreso del Joker

Archivo - The Batman 2: Matt Reeves explica la veradera razón del retraso hasta 2027 - WARNER BROS. - Archivo

MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

The Batman: Parte 2 llegará a los cines el 1 de octubre de 2027. Tras el fichaje de Scarlett Johansson para la secuela protagonizada por Robert Pattinson, ahora son otros dos actores vinculados a Marvel Studios quienes podrían incorporarse al reparto del filme: Sebastian Stan, que interpreta a Bucky Barnes/Soldado de Invierno en el UCM desde hace quince años, y Barry Keoghan, que antes de encarnar al Joker en la primera entrega de The Batman dio vida a Druig en Eternals.

Según informa Deadline, Stan está en negociaciones para un papel principal en el largometraje dirigido por Matt Reeves, aunque se desconoce cuál sería su personaje, tal y como ocurre con Johansson. Por el momento, no hay apenas información oficial sobre los detalles argumentales de The Batman 2 y la producción continúa marcada por el secretismo casi total con vistas a comenzar su rodaje esta primavera.

No obstante, durante las últimas semanas se ha señalado que Reeves quiere cerrar el fichaje del actor que interpretará a Harvey Dent en la película, un movimiento que alimenta las especulaciones de que el nominado al Oscar por The Apprentice sería el elegido para dar vida a Dos Caras. Precisamente, el insider Jeff Sneider ha indicado en X que Stan es la apuesta de DC Studios para encarnar al futuro fiscal de Gotham.

BREAKING: Sebastian Stan joins THE BATMAN PART II! https://t.co/vlioapXaBr — Jeff Sneider (@TheInSneider) January 6, 2026

En cuanto regreso del Joker, Variety apunta a que Barry Keoghan retomará el rol tras su breve aparición en los compases finales de The Batman. Sin embargo, no se ha concretado si el personaje tendrá más importancia que en la primera entrega, donde se sugirió una posible alianza en Arkham entre el payaso del crimen y Enigma (Paul Dano) .

Además de Robert Pattinson como el Caballero oscuro, otros miembros del reparto confirmados para The Batman: Parte 2 son Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Jeffrey Wright como el comisario James Gordon, que recuperan sus personajes de la entrega de 2022. Colin Farrell también regresará como El Pingüino en la película a la espera de que HBO Max anuncie una segunda temporada de su aclamado spin-off tras varios meses valorando la posibilidad.

Dirigida por Matt Reeves y coescrita por el propio cineasta junto a Mattson Tomlin, se espera que The Batman: Parte 2 replique el rendimiento de su predecesora, que recaudó unos 770 millones de dólares a nivel mundial con un un presupuesto estimado de 185 millones, además de obtener tres nominaciones a los Oscar (mejor sonido, mejor maquillaje y peluquería y mejores efectos visuales), aunque finalmente no se llevó ninguna estatuilla.