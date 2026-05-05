Descomunal tráiler de La Odisea: Matt Damon contra dioses, monstruos y Robert Pattinson - UNIVERSAL

MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

El 17 de julio llegará a los cines La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan que adapta el célebre poema épico de Homero. Para ir abriendo boca, el largometraje ha presentado un nuevo tráiler que anticipa el tortuoso viaje de Odiseo de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya, una travesía marcada por criaturas, dioses y peligros imposibles, pero también por el conflicto familiar y político que amenaza con destruir aquello a lo que el héroe intenta volver.

"Ayúdame a volver a casa", suplica Odiseo a Calipso en el arranque del nuevo avance, que presenta al héroe griego lejos de Ítaca, atrapado tras la guerra de Troya y decidido a regresar junto a su familia. "Nadie puede interponerse entre mi hogar y yo. Ni siquiera los dioses", le advierte el personaje interpretado por Matt Damon a la ninfa encarnada por Charlize Theron en un tráiler que alterna imágenes del protagonista en mar abierto, naves golpeadas por aguas violentas y combates de gran escala.

Pero el montaje subraya que la amenaza no solo se encuentra en el mar. En Ítaca, Penélope (Anne Hathaway) y Telémaco (Tom Holland) resisten el vacío de poder provocado por la ausencia del rey. Como muestra el avance, allí entra Antínoo (Robert Pattinson), que aspira a casarse con la reina y hacerse con el control del reino. "Esta casa espera a un amo. Quiero que me elijas a mí", le dice a Penélope, que responde con firmeza que "el rey de Ítaca va a volver". "No lo hará", replica el antagonista, que también humilla a su hijo al asegurarle que "añoras un padre al que ni siquiera has conocido como un bastardo llorón".

Más allá del conflicto familiar y político, las nuevas imágenes de la epopeya ofrecen el mejor vistazo hasta la fecha del cíclope Polifemo, presentado ya no como una simple alusión mitológica sino como una amenaza física dentro del viaje de Odiseo. También se desvelan escenas de naufragios, soldados y criaturas fantásticas ligadas al imaginario de La Odisea.

Junto a Damon, que repite con Nolan tras colaborar con el director en filmes como Interstellar o la más reciente Oppenheimer, el elenco del filme también cuenta con Tom Holland como Telémaco, el hijo del protagonista; Anne Hathaway como Penélope, la esposa de Ulises; Robert Pattison como el ladino Antínoo; Zendaya, que encarnará a la diosa de la guerra Atenea; Charlize Theron, que interpretará a la ninfa Calypso; Jon Bernthal como el rey espartano Menelao; John Leguizamo que da vida a Eumeo; Benny Safdie como el imponente Agamemnon; y Mia Goth que inteprretará a Melantho, una de las doncellas de Penélope.

El reparto de La Odisea lo completan Lupita Nyong'o, Elliot Page, Samatha Morton, Cosmo Jarvis, Logan Marshall-Green, Ryan Hurst, Josh Stewart, Himesh Patel o Will Yun Lee, entre otros. Dirigida y escrita por Nolan, la películia cuenta con un presupuesto ronda los 250 millones de dólares, convirtiéndose en la cinta más cara del realizador y está grabada íntegramente en IMAX de 70 mm, el formato predilecto del director.