Primer vistazo a The Batman 2 con el Batmóvil en una Gotham nevada que dispara las teorías sobre su villano - WARNER BROS.

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

Aunque el rodaje de The Batman: Parte 2 comenzará el 29 de mayo en Londres, Matt Reeves ha compartido ya las primeras pruebas de cámara de la secuela protagonizada por Robert Pattinson. El director del filme ha difundido unas imágenes poco reveladoras en términos argumentales, pero suficientes para confirmar dos elementos importantes: el Batmóvil volverá a aparecer en la película y Gotham lucirá una estética invernal, un detalle que ha alimentado las especulaciones sobre el posible villano principal de la cinta.

Difundidas por Reeves en X con el escueto mensaje "#SnowTires" (neumáticos de nieve), las fotografías muestran el vehículo del Caballero Oscuro, con algunas mejoras y modificaciones, en un entorno nevado, reforzando así la largamente rumoreada idea de que The Batman 2 apostará por una Gotham bajo la nieve.

Una posibilidad que el propio cineasta ha confirmado al responder a un usuario que reaccionaba a las instantáneas indicando que "espero que esto signifique que se está cumpliendo mi sueño de ver en imagen real un Batman ensangrentado en la nieve". "En efecto, así es", contesta Reeves.

Just over here having a little fun… https://t.co/4D9TZigYox pic.twitter.com/QarMzMHcDe — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 8, 2026

La estética nevada de las imágenes ha llevado a los seguidores de DC a especular con si las fotografías esconden alguna pista sobre el gran villano de The Batman 2, que llegará a los cines el 1 de octubre de 2027. Parte del público apuesta por Mr. Freeze, personaje cuyos poderes están vinculados a la crioquinesis, la capacidad de manipular, generar y controlar el frío y el hielo.

En los cómics, Mr. Freeze ha llevado las bajas temperaturas a Gotham en más de una ocasión, lo que ha provocado que el fandom interprete el paisaje nevado como una pista sobre su presencia en el largometraje.

¿QUIÉN SERÁ EL VILLANO DE THE BATMAN 2?

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre quién será el principal antagonista de The Batman 2, pero Reeves apuntó que el villano de la secuela "nunca se ha hecho realmente en una película". Precisamente por ello, la hipótesis de Mr. Freeze debe tratarse con cautela, pues Arnold Schwarzenegger ya lo interpretó en Batman y Robin. No obstante, los fans de DC matizan que aquella versión se alejaba considerablemente de la esencia del personaje en los cómics y defienden que Reeves se estaría refiriendo a ello cuando señaló que "realmente" no se ha adaptado al cine el villano de The Batman 2.

Aunque Reeves reiteró que "es súper importante" que la trama continúe siendo una incógnita para así "mantener la sorpresa para los fans", según el medio World of Reel The Batman 2 "involucra al fiscal del distrito Harvey Dent, al comisario James Gordon y a Batman, quienes forman una tensa alianza para acabar con un asesino en serie y el poder mafioso arraigado en la ciudad".

Dentro de la familia Dent, que todo apunta a que tendrá un peso importante en The Batman 2, las últimas informaciones sitúan a Sebastian Stan como el principal candidato para encarnar a Harvey Dent (a.k.a. Dos Caras). Por su parte, Scarlett Johansson suena para dar vida tanto a Gilda Dent como a la versión femenina de la villana Holiday Killer. Christopher Dent, el malvado padre de Harvey, es uno de los grandes personajes aún pendientes de adjudicar dentro del reparto después de que Robert De Niro, Brad Pitt, Stellan Skarsgard y Daniel Craig rechazaran el papel.

¿QUIÉN VUELVE EN THE BATMAN: PARTE 2?

Además de Robert Pattinson como el Caballero oscuro, otros miembros del reparto confirmados para The Batman: Parte 2 son Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Jeffrey Wright como el comisario James Gordon, que recuperan sus personajes de la entrega de 2022. Colin Farrell también regresará como El Pingüino en la película a la espera de que HBO Max anuncie una segunda temporada de su aclamado spin-off tras varios meses valorando la posibilidad.

Dirigida por Matt Reeves y coescrita por el propio cineasta junto a Mattson Tomlin, se espera que The Batman: Parte 2 replique el rendimiento de su predecesora, que recaudó unos 770 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto estimado de 185 millones. Además, obtuvo tres nominaciones a los Oscar (mejor sonido, mejor maquillaje y peluquería y mejores efectos visuales), aunque finalmente no se llevó ninguna estatuilla.