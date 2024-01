Este será el cómic que inspirará The Batman 2

Archivo - The Batman

La secuela de The Batman es una de las cintas más esperadas del Universo DC. Y según las últimas informaciones, parte de su trama estará inspirada en el arco de Batman: Tierra Uno. Pero ¿Qué se sabe realmente de este cómic sobre el que Matt Reeves sienta las bases para el guion de la nueva entrega de la franquicia protagonizada por Robert Pattinson?

The Batman Parte II tiene previsto arrancar con su producción a principios de 2024 con vistas a estrenarse en cines el 3 de octubre de 2025. Aunque los detalles de la trama permanecen aún bajo el más estricto secreto, informaciones recientes sugieren que Reeves ya habría entregado el libreto del filme.

Según comentó John Rocha en su podcast, The Hot Mic, la película iba a contar con villanos tan excéntricos como el profesor Pig, Hush (Silencio), El Espantapájaros y Clayface (Cara de barro), lo que finalmente fue desmentido por James Gunn. Y también que Reeves entregó el guion del filme antes de navidades.

De hecho, según los últimos rumores, The Batman Parte II adaptará, parcialmente, Batman: Tierra Uno. Se trata de un cómic del aclamado guionista de DC, Geoff Johns enmarcado dentro de la línea editorial de los Elsewords (Otros Mundos) donde se presentaba una versión más realista del caballero oscuro, así como de su pintoresca galería de villanos.

Entre ellos, destacan, precisamente, Cara de barro, El Espantapájaros e incluso, Jessica Dent, la hermana de Harvey Dent, antiguo fiscal del distrito de Gotham que se convirtió en el psicótico criminal conocido como Dos Caras. El único villano que no se ha dejado caer por las páginas de este cómic es Silencio, cuya verdadera identidad es la de Jason Todd, el segundo en tomar el manto de Robin.

Por ahora, no hay ningún indicio de que esto vaya a ser así. Aunque tampoco es una opción del todo descartable. Sobre todo, si se tiene en cuenta que Reeves mantendrá su particular visión del caballero oscuro en The Batman Parte II y que la película permanecerá al igual que Joker: Folie á Deux, fuera de la continuidad oficial del nuevo Universo DC de James Gunn.