Muy buenas noticias para The Batman 2

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Muy buenas noticias para los seguidores del Caballero Oscuro. Su director, Matt Reeves, ha ofrecido una nueva y prometedora actualización de The Batman 2, revelando que ya está trabajando a plena potencia en la película.

Inicialmente, estaba previsto que la secuela de The Batman comenzara su rodaje en noviembre de 2023, ya que la película tenía una fecha de estreno fijada para octubre de 2025. Sin embargo, las huelgas de guionistas y actores en Hollywood terminaron retrasando la puesta a punto del guion, mientras que los actores tampoco estaban en posición de rodar.

Hace escasos días, Mattson Tomlin, el productor del filme, aseguró que comenzarían a filmar el año que viene. "Nos estamos preparando, y diré que el listón no podría estar más alto. Es la secuela, pero, además, Matt Reeves no se parece a ningún otro", reveló a ScreenRant.

Y ahora es Reeves quien, a través de su cuenta en X, ha sido portavoz de estupendas noticias. El director no ha dudado en mostrar su entusiasmo tras recuperar fuerzas y anunciar que se encuentra inmerso en The Batman 2 tras ser abordado por un fan sobre el estado de la película. "¡Estamos trabajando duro ahora mismo! ¡Estoy muy emocionado! Solo me estoy tomando un breve descanso para disfrutar a tope del murciélago", señaló.

we are working away right now! really excited! just taking a short break to see the 🦇fun... :)