Filtrado el villano de The Batman 2... Y encaja perfectamente en la saga de Matt Reeves - WARNER BROS.

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

En 2022 se estrenó The Batman, cinta dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson como la nueva encarnación de Bruce Wayne y su 'alter ego' superheroico. El largometraje, enmarcado dentro de los proyectos independientes del Universo DC bajo la etiqueta de Elseworlds, tendrá una secuela y ya han surgido rumores sobre su posible villano.

El reportero Jeff Sneider afirmó en el podcast The Hot Mic que el próximo villano será Hush. Aunque por el momento no es más que un rumor, Reeves ya mostró anteriormente su interés por incorporar este personaje a la saga.

Durante la promoción de The Batman, le preguntaron qué villano le gustaría incluir en la franquicia en el futuro, a lo que respondió: "Hay muchísimos y, no sé... Creo que Hush es realmente interesante. Diré Hush. Pero eso no significa que el próximo sea Hush", declaró.

Creado por Jeph Loeb y Jim Lee, Hush, también conocido como el doctor Thomas Elliot, apareció por primera vez en el tomo 609 de Batman en enero de 2003 como parte de la saga de doce números Batman: Hush. Uno de los puntos fuertes del personaje, que es un experto cirujano, es su característico aspecto, ya que lleva el rostro vendado.

The Batman parece que podría haber preparado el terreno para la aparición de Hush. En la cinta, un flashback revela que un reportero llamado Edward Elliot iba a destapar los secretos de la familia Wayne, pero Thomas Wayne se adelantó e hizo que Carmine Falcone le silenciara. Es posible que en la segunda entrega, su hijo Thomas busque venganza. Además, en los créditos finales de The Batman, una pista conducía a rataalada.com. En la página web había que resolver unos acertijos y, si acertabas, aparecía un vídeo que mostraba la palabra Hush sobre unas imágenes de la campaña de Thomas Wayne.

Además de la posible aparición de Hush, las especulaciones también apuntaban a que la secuela presentaría a Dick Grayson, el Robin original, y a Clayface, el villano conocido como Cara de Barro. El guion de la secuela correrá a cargo de Reeves en colaboración con Mattson Tomlin y se espera que el largometraje llegue a los cines en octubre de 2025.