Robert Pattinson, el nuevo rostro del mal en Dune: Messiah

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

Robert Pattinson es el elegido para ser el nuevo gran villano en Dune: Messiah, la tercera entrega de la saga de ciencia ficción basada en las míticas novelas de Frank Herbert dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por estrella de la talla de Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa o Javier Bardem.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, según apuntan diversos medios estadounidenses como Variety o The Hollywood Reporter, el protagonista de The Batman o Mickey 17 está ya en negociaciones con Warner para dar vida al antagonista de la entrega final de la trilogía de Villeneuve. De concretarse este fichaje, sería la primera vez que el actor colabora con el director de filmes como Prisioneros, Sicario o La llegada.

Todo indica que Pattison podría encarnar a Scytale, un personaje emblemático de las novelas de Herbert. Miembro de los los Tleilaxu, una facción conocida por sus habilidades en manipulación genética y su capacidad para crear gholas (clones regenerados), Scytale es un danzarín rostro (Face Dancer) y por tanto tiene la capacidad de cambiar su apariencia física y adoptar la identidad de otras personas, lo que lo convierte en un maestro del engaño y el espionaje... así como en una gran amenaza.

Este personaje, que aparece en tres obras de la saga (El Mesías de Dune, Herejes de Dune y Casa Capitular Dune) será clave para la trama, enfrentándose directamente al emperador Paul Atreides (Muad'Dib), el protagonista interpretado por Chalamet.

La película Dune: Messiah está basada en la segunda novela de la saga escrita por Herbert y se plantea como una continuación directa de los eventos narrados en las dos primeras entregas cinematográficas. Denis Villeneuve ya había expresado su intención de adaptar esta obra para cerrar el arco principal de la historia, explorando las consecuencias del ascenso al poder de Paul Atreides y los desafíos que enfrenta como líder.

Por ahora, los detalles sobre el inicio del rodaje o el desarrollo del guion para Dune: Messiah siguen siendo escasos. Sin embargo, las negociaciones con Pattinson indican que la producción avanza y que Villeneuve continúa trabajando para expandir este épico universo de ciencia ficción que, además de sus dos entregas cinematográficas, cuenta también con la serie Dune: La profecía, la precuela que estrenó en Max a finales del pasado año y que ya prepara su segunda temporada.

La primera película, Dune (2021), recaudó 431 millones de dólares a nivel mundial, un logro notable considerando su estreno simultáneo en cines y HBO Max en plena pandemia. Por su parte, Dune: Parte Dos (2024) superó ampliamente a su predecesora, alcanzando 714 millones de dólares en taquilla y convirtiéndose así en uno de los mayores éxitos del año pasado.