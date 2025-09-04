Man of Tomorrow: Fecha y qué significa el título ¿Lucharán juntos Lex Luthor y Superman en la nueva cinta de James Gunn?

Man of Tomorrow: Fecha y qué significa el título ¿Lucharán juntos Lex Luthor y Superman en de la nueva película de James Gunn? - WARNER BROS.

James Gunn ha sido, una vez más, portavoz de buenas noticias. El copresidente de DC Studios junto a Peter Safran ha confirmado el título y fecha de estreno de la próxima película del Último hijo de Krypton tras Superman.

La cinta en cuestión, según ha revelado Gunn en su Instagram, se titulará Man of Tomorrow (el hombre del mañana) y aterrizará en los cines el 9 de julio de 2027. El director acompañó la noticia de una espectacular ilustración de Superman con un destornillador en la mano y apoyado sobre Lex Luthor, vistiendo su icónica armadura verde y morada de combate.

Asimismo, David Corenswet y Nicholas Hoult también han compartido en sus respectivas cuentas de Instagram dos tremendas ilustraciones de Superman y Lex Luthor, a quienes interpretan en la cinta de Gunn. La lanzada por Corenswet muestra al hombre de acero formando equipo con Luthor, quien viste su ya mencionada armadura de batalla, mientras que la de Hoult revela como Kal-El golpea en el aire a Lex.

Sin embargo, esta no ha sido la única sorpresa que se han llevado los fans del DCU. "Nos vemos pronto", ha expresado Isabela Merced en respuesta al anuncio de Gunn en sus historias de Instagram. La actriz confirma también así su regreso como Hawkgirl acompañando a Corenswet y Hoult en Man of Tomorrow.

En cuanto al título del filme, Man of Tomorrow, es un sobrenombre asociado a Superman. Sin embargo, teniendo en cuenta que Lex Luthor aparece en las distintas ilustraciones compartidas por Gunn, Corenswet y Hoult, cabe la posibilidad de que centre la trama en el archienemigo del kryptoniano.

Los últimos compases de Superman revelaron a Kal-El viendo algo bueno en Lex, por lo que ver al villano redimiéndose y, pertrechado con su infame y poderosa armadura, formar un equipo imbatible en esta nueva película sería bastante interesante.

Esto, sumado al hecho de que en una de estas ilustraciones se encuentran luchando entre sí, sugiere que antes de formar equipo deberán resolver sus diferencias peleando en Man of Tomorrow. Por otro lado, que la película se estrene apenas dos años después de Superman es un claro indicio de que Warner Bros. está satisfecha con el desempeño de la cinta de Gunn, que ya supera los 612 millones de dólares en la taquilla mundial.