La teoría más loca de Godzilla vs. Kong: ¿Unirán fuerzas los titanes contra una amenaza extraterrestre?

La teoría más loca de Godzilla vs. Kong: ¿Unirán fuerzas los titanes contra una amenaza extraterrestre? - WARNER BROS.

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

El épico enfrentamiento de Godzilla vs. Kong se ha convertido en uno de los eventos más esperado de 2021. Los dos colosos medirán sus fuerzas el 31 de marzo por primera vez dentro del MonsterVerse de Warner. Pero el filme podría presentar un giro inesperado que hará que los dos contrincantes unan fuerzas por el bien común: un ataque alienígena.

Dado el revuelo que han causado los tráileres de Godzilla vs. Kong, no hay duda de que Warner querrá aprovechar el tirón del MonsterVerse en futuras entregas. Sin embargo, por el momento no se ha anunciado ninguna secuela. Y una nueva teoría fan asegura que los aliens serán la gran amenaza de la película, de cara a un futuro cinematográfico más amplio para ambos personajes.

En la franquicia clásica de Godzilla de Toho el colosal reptil se ha enfrentado en numerosas ocasiones contra invasores extraterrestres. Incluso kaijus como King Gidorah, Mechagodzilla o Gigan tienen un origen alienígena, por lo que no sería extraño que éstos seres sean los verdaderos villanos de Godzilla vs. Kong, donde por el momento y se ha confirmado la versión robótica del titán.

El problema aquí es que si el estudio quiere continuar la franquicia va a necesitar un conflicto más grande que la pelea de Godzilla y King Kong. La introducción de alienígenas habrá una enorme cantidad de posibilidades narrativas para el MonsterVerse, y de hecho ya ha habido referencias a los extraterrestres en las anteriores películas, por lo que presencia en Godzilla vs. Kong parece un paso lógico.

Ahora la pregunta es... ¿Quién será el gran villano de la película? Las filtraciones y rumores apuntan a Mechagodzilla, la versión robótica del titán creada por Apex, como el gran mal que hará que Godzilla y Kong unan fuerzas. Pero es posible que, mirando más allá, haya una amenaza aún mayor por presentar, aunque sea tan sólo al final de la cinta, como gran cliffhanger para futuras entregas.

DE LOS KAIJUS A LOS ALIENS

El quid de la cuestión aquí es que con Godzilla: Rey de los monstruos, ya se presentó a la mayoría de kaijus clásicos, muchos de los cuales como King Gidorah o Mothra acabaron muriendo. Aunque Godzilla vs. Kong introducirá algunos de estos seres nuevos, ninguno de ellos tiene el carisma suficiente como para soportar el peso de una película en solitario, al menos no como los dos protagonistas.

De hecho, la aparición de King Gidorah ya abrió la puerta a la presencia extraterrestre. Su llegada a la Tierra como especie invasora provocó un desequilibrio en la jerarquía de poder de los titanes, que finalmente se saldó con Godzilla convirtiéndose en el Rey de los Monstruos. Si otros kaijus extraterrestres como Gigan son presentados en la cinta, esto requerirá de una explicación más amplia sobre su procedencia.

Por otro lado, los adelantos y promociones de Godzilla vs. Kong se han focalizado en adelantar que uno de los dos será el claro vencedor. Pero es poco probable que ninguno muera en el combate, ya que el MonsterVerse seguirá necesitando a sus dos personajes más conocidos si realmente quiere hacer una franquicia de éxito que convenza a los fans.

Godzilla vs. Kong se estrena el 31 de marzo.