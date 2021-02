King Kong 'habla' en el tráiler final de Godzilla vs. Kong

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

Conforme se acerca el estreno de Godzilla vs. Kong, las expectativas siguen aumentando para el brutal enfrentamiento entre dos de los monstruos más icónicos del cine. En un año que sigue marcado por la pandemia, la lucha entre los dos titanes está generando cada vez más fans con cada nuevo avance. El último de ellos, revela que King Kong es capaz de hablar con los humanos.

La idea de ver a un simio gigante golpeando salvajemente a un reptil radiactivo, y viceversa, es lo suficiente jugosa como para que Godzilla vs. Kong se esté convirtiendo en uno de los estrenos más esperados del año. Los anteriores adelantos ya han mostrado la evolución de King Kong, tanto en tamaño con en habilidad al usar herramientas, pero un nuevo clip revela la faceta más humana del rey de Isla Calavera.

El clip muestra a una niña nativa de la isla que le entrega a Kong una muñeca hecha a mano como gesto de admiración. Es entonces cuando el simio dice con lenguaje de signos la palabra "casa" señalando el juguete, y el plano cambia a un grupo de personas que observan desde una ventana y se preguntan... "¿acaba de hablar?".

