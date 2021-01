Todos los monstruos, kaijus y titanes de Godzilla vs. Kong... ¿Con Mechagodzilla?

MADRID, 25 Ene. (CulturaOcio) -

Se aproxima una lucha de titanes. Dos de los monstruos gigantes más emblemáticos de la historia del cine, Godzilla y King Kong, medirán sus fuerzas en la próxima película del MonsterVerse de Warner Bros. Y por supuesto no estarán solos, ya que el primer tráiler de Gozilla vs. Kong muestra a otras colosales y monstruosas criaturas, los conocidos como kaijus en la cultura japonesa.

Godzilla vs. Kong es la tercera entrega sobre el temible monstruo nipón tras la película original de 2014 y su secuela, Rey de los Monstruos, donde se inició el conocido como MonsterVerse de y Warner y Legendary Pictures. A modo de crossover, Godzilla vs. Kong recupera al Rey de los Monos tras su presentación en Isla Calavera. Dos titánicos contendientes que también medirán sus fuerzas con otras criaturas no menos poderosas.

El primer adelanto del filme, muestra una sucesión de brutales choques entre las dos criaturas, con la humanidad como siempre en mitad de la guerra, entremezcladas con el ataque de otros kaijus, y de un temible enemigo en las sombras.

Estos son los 5 kaijus, monstruos o titanes que aparecen en el tráiler de Godzilla vs. Kong.

GODZILLA

El indiscutible rey del MonsterVerse, Godzilla vuelve más peligrosa que nunca. Tal y como explican en el tráiler, algo está enfureciendo a la criatura, que en las anteriores entregas se ha mostrado como salvadora de la humanidad. Básicamente, se retrata como el villano de la película, aunque no hay duda que su cara a cara contra Kong traerá más de una sorpresa.

KING KONG

Y a grandes males, grandes remedios. La única forma de parar a Godzilla es con la ayuda de King Kong, que tras un primer encuentro con los humanos en Isla Calavera se posicionó como el macho alfa de su mundo. Han pasado 40 años desde ese momento, y tal y como muestra el tráiler, el gigantesco simio ha cuadruplicado su tamaño, hasta alcanzar la altura de su nuevo adversario, que se convirtió en el Rey de los Monstruos tras derrotar a Gidorah y a Rodan.

NOZUKI

Uno de los nuevos titanes que presenta el tráiler de Godzilla vs. Kong es la serpiente alada gigante conocida como Nozuki. En el adelanto, aparece luchando salvajemente contra Kong en lo que parece ser la Tierra Hueca, aunque por el momento no hay más pistas sobre si es en la actualidad o se trata de un flashback. Se rumorea que Nozuki puede ser el enemigo ancestral de los antepasados de King Kong.

WARBAT

Otro de los kaijus que se une al MonsterVerse es Warbat, una criatura muy parecida a Nozuki pero con alas rojas y aspecto de murciélago, que en el tráiler aparece luchando contra Kong en la Tierra Hueca. Más adelante en el clip también se ve otra pelea entre ambos en un lugar desconocido, lo que significa que se verán las caras en más de una ocasión.

MECHAGODZILLA

Por último, el tráiler da algunas pistas del robot gigante conocido como Mechagodzilla, uno de los enemigos más icónicos del monstruo japonés. Aunque no se le muestra abiertamente, en una escena se pueden ver los planos para hacer una copia robótica de Godzilla. Además, al comienzo del video se ve a un titán destruyendo una ciudad, y aunque se da por hecho que es Godzilla, también podría tratarse de su versión de metal, que en última instancia sería el gran villano del filme.