King Kong muerde el polvo en el nuevo tráiler de Godzilla vs. Kong

El épico y brutal enfrentamiento entre dos de las criaturas más icónicas del cine, 'Godzilla vs. Kong', que se estrena el 31 de marzo en cines, tiene un nuevo tráiler. Con la mirada puesta en quién ganará la batalla, el avance muestra que el simio gigante muerde el polvo contra el titán japonés. ¿Está King Kong en problemas o solo ha sido un leve tropiezo?

El adelanto muestra más a Nathan Lind, el geólogo interpretado por Alexander Skarsgard, quien trabaja en estrecha colaboración con Kong, con Rebecca Hall como Ilene Andrews. En el avance, aparece la pequeña Jia (Kaylee Hottle), cuya comunicación con Kong parece ser decisiva para la batalla.

Los fans no tienen claro quién ganará o si, realmente, habrá un vencedpr, puesto que muchos están convencidos de que terminarán uniéndose para enfrentarse a un enemigo común. No obstante, el director de 'Godzilla vs. Kong', Adam Wingard, ha asegurado que habrá un ganador en su enfrentamiento.

