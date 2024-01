Taylor Swift le arrebata un récord histórico a Michael Jackson

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

El documental Taylor Swift: The Eras Tour estaba nominado como mejor blockbuster del año en los Globos de Oro, pero el premio finalmente fue para Barbie. Pese a quedarse sin galardón, el filme de la cantante estadounidense, una de las grandes estrellas de la ceremonia, ha logrado batir un récord que antes ostentaba el mismísimo Michael Jackson.

The Eras Tour llegó a China el 31 de diciembre y solo en su primera semana había acumulado ya 8,7 millones de dólares en taquilla. El pasado domingo 7 de enero, AMC anunció que la película había superado los 261,6 millones de dólares de recaudación, según recoge The Hollywood Reporter. Esta cifra coloca al filme de Swift como el documental de un concierto más taquillero de la historia, logro que antes pertenecía a This Is It, el filme documental armado con los últimos ensayos del rey del pop mientras preparaba la gira que nunca pudo iniciar ya que falleció el 25 junio de 2009, justo antes de que el tour arrancara.

Ya en octubre, la cinta de la artista desbancaba a Justin Bieber: Never Say Never como estreno mas taquillero de una película de concierto y a Joker como mejor estreno para un mes de octubre en la taquilla norteamerica. Dos récords que no llegaron del todo por sorpresa, ya que la producción de la estrella estadounidense había recaudado la impresionante cifra de 100 millones de dólares en todo el mundo en su preventa de entradas anticipadas.

El CEO de AMC, Adam Aron, felicitó y expresó su agradecimiento a la cantante por el desempeño de la película. "Su espectacular actuación deleitó a los fans de todo el mundo y sirve como otro fuerte recordatorio sobre el poder de la extraordinaria cinematografía y la magia de las salas de cine", expresó Aron.

La cantante llevará su gira a Europa iniciando el recorrido el 9 de mayo en París, visitando España con un concierto en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 30 de mayo y finalizando su paso por el continente el 17 de agosto en Londres.