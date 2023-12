Deadpool 3: ¿Taylor Swift como Lady Deadpool en la película de Marvel?

MADRID, 20 Dic. (CulturaOcio) -

Desde hace meses, años incluso, la presencia de Taylor Swift en Deadpool 3 es uno de los rumores más recurrentes relacionados con las películas de Marvel. Ahora, una nueva información sugiere que, efectivamente, la cantante estará en el filme pero no para poner rostro a la mutante conocida como Dazzler, sino a otra de las más queridas encarnaciones del mercenario bocazas, Lady Deadpool.

Pero según ha comentado el periodista Daniel Ritchman en su cuenta de Patreon, el cameo de Swift en Deadpool 3 sí que tendrá lugar pero no para dar vida a Wanda Wilson, la desvergonzada variante del mercenario bocazas procedente de la Tierra-3010 que estará en la cinta de Shawn Levy.

Eso sí, el 'insider' confirma la presencia de Lady Deadpool y además adelanta que el personaje "será exactamente tal y como luce en los cómics".

Lady Deadpool will be in Deadpool 3. And she looks exactly like she does in the comics.⚔️



I also heard a rumor about the 2nd person playing her and I'm like 😮