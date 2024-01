Globos de Oro 2024: Lista completa de ganadores

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

Los Globos de Oro celebran su 81.ª edición este domigo 7 de enero, la madrugada ya del lunes 8 de enero en España, en una gala en la que Barbie y Oppenhiemer, con nueve y ocho nominaciones, respectivamente, son las películas favoritas y en la que la última temporada de Succession es la más nominada entre las series.

La ceremonia se celebra en su escenario habitual, el hotel The Beverly Hilton y está conducida por el actor y cómico Jo Koy. Esta es la lista completa ganadores:

MEJOR PELÍCULA DRAMÁTICA

'Anatomía de una caída' de Justine Triet

'Los asesinos de la luna' de Martin Scorsese

'Maestro' de Bradley Cooper

'Oppenheimer' de Christopher Nolan

'Vidas pasadas' de Celine Song

'La zona de interés' de Jonathan Glazer

MEJOR PELÍCULA - COMEDIA/MUSICAL

'Air' de Ben Affleck

'American Fiction' de Cord Jefferson

'Barbie' de Greta Gerwig

'Los que se quedan' de Alexander Payne

'Secretos de un escándalo' de Todd Haynes

'Pobres criaturas' de Yorgos Lanthimos

MEJOR DIRECCIÓN

Christopher Nolan por 'Oppenheimer'

MEJOR ACTOR (DRAMA)

Cillian Murphy por 'Oppenheimer'

MEJOR ACTOR (COMEDIA O MUSICAL)

Nicolas Cage por 'Dream Scenario'

Timothée Chalamet por 'Wonka'

Matt Damon por 'Air'

Paul Giamatti por 'Los que se quedan'

Joaquin Phoenix por 'Beau tiene miedo'

Jeffrey Wright por 'American Fiction'

MEJOR ACTRIZ (COMEDIA O MUSICAL)

Emma Stone por 'Pobres criaturas'

MEJOR ACTRIZ (DRAMA)

Annette Bening por 'Nyad'

Lily Gladstone por 'Los asesinos de la luna'

Sandra Hüller por 'Anatomía de una caída'

Greta Lee por 'Vidas pasadas'

Carey Mulligan por 'Maestro'

Cailee Spaney por 'Priscilla'

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Robert Downey Jr. por 'Oppenheimer'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Da'Vine Joy Randolph por 'Los que se quedan'

MEJOR GUION

Justine Triet y Arthur Harari por 'Anatomía de una caída'

MEJOR PELÍCULA EN HABLA NO INGLESA

'Anatomía de una caída' de Justine Triet

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'El chico y la garza' de Hayao Miyazaki

MEJOR BLOCKBUSTER

'Barbie'

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Ludwig Göransson por 'Oppenheimer'

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

'What Was I Made For?' ('Barbie') de Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell

TELEVISIÓN

MEJOR SERIE (DRAMA)

'1923'

'The Crown'

'La diplomática'

'The Last of Us'

'The Morning Show'

'Succession'

MEJOR SERIE (MUSICAL O COMEDIA)

'The Bear'

'Ted Lasso'

'Colegio Abbott'

'Jury Duty'

'Solo asesinatos en el edificio'

'Barry'

MEJOR MINISERIE

'Bronca'

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE (MUSICAL O COMEDIA)

Jeremy Allen White por 'The Bear'

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE (MUSICAL O COMEDIA)

Ayo Edebiri por 'The Bear'

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE (DRAMA)

Kieran Culkin por 'Succession'

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE (DRAMA)

Helen Mirren por '1923'

Bella Ramsey por 'The Last of Us'

Keri Russell por 'La diplomática'

Sarah Snook por Succession'

Imelda Staunton por 'The Crown'

Emma Stone por 'The Curse'

MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE O TV MOVIE

Steven Yeun por 'Bronca'

MEJOR ACTRIZ EN UNA MINISERIE O TV MOVIE

Ali Wong por 'Bronca'

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Matthew Macfadyen por 'Succession'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Elizabeth Debicki por 'The Crown'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA MINISERIE

Harriet Sloane por 'Cocina con química'

Patti Yasutake por 'Bronca'

Suki Waterhous por 'Daisy Jones & the Six'

Chloe Bailey por 'Enjambre'

Allison Williams por 'Compañeros de ruta'

Carla Gugino por 'La caída de la casa Usher'

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA MINISERIE O TV MOVIE

Jonathan Bailey por 'Compañeros de ruta'

Taylor Kitsch por 'Medicina letal'

Jesse Plemons por 'Love & Death'

Lewis Pullman por 'Cocina con química'

Live Schreiber por 'Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank'

Justin Theroux por 'Los fontaneros de la Casa Blanca'

MEJOR ACTUACIÓN EN UNA COMEDIA STAND-UP DE TELEVISIÓN

Ricky Gervais por 'Ricky Gervais: Armageddon'