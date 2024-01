Taylor Swift, sin premio y con una broma pesada: Así fue su noche en los Globos de Oro

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

La edición número 81 de los Globos de Oro acogió a multitud de estrellas del panorama hollywodiense en el Hotel The Beverly Hilton de Los Angeles. Una de las caras más buscadas fue Taylor Swift. La cantante, persona del año 2023 para la revista TIME, estaba nominada por su exitoso documental The Eras Tour y, aunque no logró el premio, se llevó todos los focos.

La artista llegó a la gala sin su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, pues este tenía partido. Así, Swift fue acompañada por su amiga Keleigh Teller, su publicista Tree Paine y una gran cantidad de guardaespaldas. Nada más aparecer en la alfombra roja, las redes sociales se hicieron eco de su presencia.

taylor swift at the 2024 golden globes pic.twitter.com/4EjB2kRbMB — mari (@eIliewillians) January 8, 2024

Swift se coló al instante en las listas de las mejor vestidas de la ceremonia. En los compases antes del inicio de la entrega de premios, además, compartió numerosos momentos con múltiples celebridades en imágenes que también corrieron como la pólvora.

Pero cuando se convirtió realmente en protagonista fue con el arranque de la ceremonia. Todo se debió a un chiste del presentador Jo Koy. "¿La gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de Oro tenemos menos planos de Taylor Swift", comentaba el humorista.

Taylor Swift reacts to joke from #GoldenGlobes host Jo Koy about the NFL.



“The big difference between the Golden Globes and the NFL? At the Golden Globes, we have fewer camera shots of Taylor Swift”



pic.twitter.com/Ua0Nd2xEok — Pop Base (@PopBase) January 8, 2024

La respuesta, sin embargo, no fue la que él esperaba. Apenas sonaron risas entre el público y, además, la cámara se centró en la fría reacción de la cantante. Swift mantuvo la cara seria y únicamente decidió darle un trago a su copa de champán. Esa parte del monólogo se ha hecho viral y los fans de la artista no han dudado en atacar a Jo Koy por el mal gusto y la falta de gracia con su chiste.

Más adelante llegó el momento de la entrega del premio al mejor logro cinematográfico en taquilla, la categoría en la que competía Taylor Swift: The Eras Tour. La estatuilla, sin embargo, recayó en Barbie, el filme de Greta Gerwig protagonizado por Margot Robbie. Pese a la derrota, la cantante fue de las primeras en ponerse de pie y aplaudir la cinta de la muñeca de Mattel.

Taylor Swift led the standing ovation for ‘Barbie’ as it won the #GoldenGlobe for Cinematic and Box Office Achievement. pic.twitter.com/1oUb5GLlGR — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) January 8, 2024

Swift también le dedicó sonoras ovaciones a otros premios. Uno de los más celebrados fue el de Emma Stone como mejor actriz de comedia o musical por Pobres Criaturas. También apoyó a Ayo Edebiri durante su discurso tras ganar el premio a mejor actriz de una serie de comedia o musical por su papel en The Bear.

Taylor Swift supports her BFF Emma Stone for her 2024 #GoldenGlobes win for her role in #PoorThings pic.twitter.com/4u1I782HPr — The Hollywood Reporter (@THR) January 8, 2024

Ayo Edebiri’s #GoldenGlobes acceptance speech, thanking “all of my agents and managers ASSISTANTS.” The biggest applause of the night - and Taylor Swift knows that’s right. pic.twitter.com/WH0qcOy3Ad — Courtney Howard (@Lulamaybelle) January 8, 2024

Sin embargo, el momento más comentado de la noche de Taylor Swift en los Globos de Oro se dio durante una conversación con Selena Gomez y Keleigh Teller. La actriz de Solo asesinatos en el edificio se acercó a la mesa de Swift y Teller y, al comentarles algo, provocó una impactante sorpresa en ellas.

some #GoldenGlobes tea😭😭



“i asked for a picture with him and she (kylie jenner) said no” – selena gomez



“with timothee?”



*selena nods* pic.twitter.com/LvO4dC6heK — pop culture gal (@allurequinn) January 8, 2024

Aunque no está claro lo que dice, gracias a diferentes tomas muchos fans han dado rienda suelta a sus teorías. La más extendida sugiere que Gomez aseguraba que le había pedido una foto a Timothée Chalamet pero que su novia, Kyle Jenner, no se lo había permitido. Sin embargo, ninguna de las protagonistas del vídeo ha confirmado ni desmentido lo sucedido.