Taika Waititi "no tenía interés" en dirigir una película Marvel e hizo Thor: Ragnarok porque era "pobre"

Ahora que su futuro parece desligado de la saga Thor, Taika Waititi, director de las dos últimas películas de la franquicia del Dios del Trueno, se ha sincerado sobre las razones que llevaron a fichar por Marvel. El ganador del Oscar al mejor guion adaptado por Jojo Rabbit ha confesado que aceptó el trabajo por dinero, ya que acababa de tener su segundo hijo.

"¿Sabes una cosa? No tenía ningún interés en hacer una de esas películas", dijo Waititi en un nuevo episodio del podcast 'SmartLess, Waititi. "No estaba en mi plan para mi carrera como autor. Pero era pobre y acababa de tener un segundo hijo, y pensé: 'Sabes qué, sería una gran oportunidad para alimentar a estos niños'", señaló sobre su fichaje por el Universo Cinematográfico Marvel.

"Y, admitámoslo, Thor era probablemente la franquicia menos popular. Nunca leí los cómics de 'Thor' de niño. Era el cómic que cogía y me decía: 'Ugh'. Luego investigué un poco y leí un cómic de 'Thor' de 18 páginas... o lo largo que fuera. El personaje seguía desconcertándome", relata siempre irónico Waititi que cuando los ejecutivos de Marvel llamaron a su perta pensó que era porque al estudio no que daban más opciones.

El cineasta ha dirigido dos películas para el UCM. La primera fue Thor: Ragnarok, que vio la luz en 2017 y, con 853 millones de dólares en la taquilla mundial, fue aplaudida por el público y por gran parte de la crítica gracias a la vuelta de tuerca humorística que dio al personaje encarnado por Chris Hemstworth. En cambio la segunda, Thor: Love and Thunder, estrenada en 2022, dividió a los fans pero funcionó bastante bien taquilla amasando la nada desdeñable cantidad de 760 millones de dólares en todo el mundo.

Recientemente, en una entrevista con Business Insider, Waititi adelantó que lo más probable es que no vuelva a dirigir otra película de Thor porque su agenda ya está completa para los próximos seis años más o menos. "Voy a concentrarme en estas otras películas para las que he firmado... Pero me encanta Marvel, me encanta trabajar con ellos. Me encanta Chris", afirmó para después asegurar que no descartaba volver a trabajar con el estudio capitaneado por Kevin Feige a medio o largo plazo.

Entre esos proyectos futuros destaca su debut en otra gran franquicia cinematográfica, la saga Star Wars donde dirigirá y escribirá una película que aún no tiene fecha de estreno y que, ya ha avisado, "enfadará" a muchos fans del universo creado por George Lucas. "Es independiente y eso es genial. Me gustaría que fuera algo nuevo, crear algunos personajes nuevos y simplemente expandir el universo", afirmó.