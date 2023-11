Taika Waititi avisa que su película de Star Wars "Va a enfadar a la gente"

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Entre los múltiples proyectos en el horizonte de la saga Star Wars, ya se sabe que Taika Waititi dirigirá un largometraje para la exitosa franquicia. Apenas se conocen detalles sobre la nueva cinta del realizador de Thor: Love and Thunder, aunque el cineasta ya tiene claro que no gustará a todos los fans.

En una entrevista con Variety, preguntaron a Waititi sobre la cinta, a lo que respondió: "Será... Pausa dramática... Una película de Taika Waititi. Va a enfadar a la gente", sentenció. El director no dio más detalles, aunque quizá podría referirse a lo que ocurrió anteriormente con Thor: Love and Thunder, que fue criticada por algunos fans de Marvel por sus tintes cómicos.

Waititi ya ha confirmado que no dirigirá la quinta entrega de Thor. "Sé que no participaré. Voy a concentrarme en estas otras películas por las que he firmado", confesó a Business Insider. "Todavía se está marinando. La he estado escribiendo", agregó, refiriéndose al largometraje de Star Wars. Antes de sumergirse en el universo Star Wars, la próxima película de Waititi será Klara and the Sun, adaptación del libro Klara y el Sol del premio Nobel Kazuo Ishiguro.

En una entrevista previa con GamesRadar+, Waititi compartió su visión para su película de Star Wars. "Mira, creo que para que el universo de Star Wars se expanda, tiene que expandirse. No creo que sirva de nada en el universo de Star Wars hacer una película en la que todo el mundo dice: 'Oh, genial, esos son los planos del Halcón Milenario, ah, esa es la abuela de Chewbacca'. Todo eso es independiente, eso es genial, aunque me gustaría coger algo nuevo, crear algunos personajes nuevos y simplemente expandir el universo; de lo contrario, se siente como si fuera una historia muy pequeña", aseguró.