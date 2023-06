Chris Hemsworth responde a las críticas contra Thor Love and Thunder: "Me da vergüenza y risa"

Archivo - Chris Hemsworth en Thor: Love and Thunder

La Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel comenzó en 2021 y, aunque sus películas continúan generando espectaculares beneficios de taquilla, parecen no convencer tanto a la crítica como sus predecesoras. Esto es lo que ocurrió con Thor: Love and Thunder, que generó gran división de opiniones.

Thor: Love and Thunder tiene una calificación del 63% en la web especializada Rotten Tomatoes, la nota más baja de la saga Thor. El largometraje fue especialmente criticado por su tono cómico, que para algunos resultó excesivo. Ahora Chris Hemsworth, en una entrevista concedia a la revista GQ, ha hablado sobre la tibia recepción del filme, e incluso ha admitido que la película no gustó a los amigos de sus hijos. "Era un grupo de niños de ocho años criticando mi película. 'Pensamos que tenía demasiado humor, la acción era genial, pero los efectos visuales no eran tan buenos'", recordó.

"Me da vergüenza y risa por igual. Creo que nos divertimos demasiado. Se volvió demasiado gracioso. Siempre es difícil estar en el centro y tener una perspectiva real... Me encanta el proceso, siempre es un paseo. Pero simplemente no sabes cómo va a responder la gente", afirmó sobre el filme.

Por el momento se desconoce qué futuro le aguarda a la saga Thor, especialmente después de que Hemsworth anunciara su retirada temporal del cine. Sin embargo, el interprete no ha descartado por completo volver a encarnar al personaje en alguna de las dos películas de los Vengadores que Marvel Studios ya ha anunciado e incluso en una quinta película de Thor en solitario.

Asimismo, el director Taika Waititi también estaría dispuesto a regresar a la franquicia. "Ahora no sé qué será lo próximo. Definitivamente haría otra, pero solo si Chris la hace. Pero tendría que ser algo sorprendente e inesperado para que yo quisiera hacerlo. ¿Cuál sería la nueva visión? Las batallas y todas las peleas están bien, pero me gustaría algo que sea inesperado en lo que respecta a la historia", explicó a Insider.