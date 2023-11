Taika Waititi no dirigirá Thor 5: "No me importa que Marvel quiera acostarse con otras personas"

Archivo - Taika Waititi attends the red carpet ahead of an Australian screening of Thor: Love and Thunder at Hoyts Cinema in Sydney, Monday, June 27, 2022. (AAP Image/Bianca De Marchi) NO ARCHIVING

MADRID, 15 Nov. (CulturaOcio) -

Taika Waititi no será el director encargado de realizar Thor 5 en caso de que, finalmente, la película se ponga en marcha. Así lo ha confirmado el propio cineasta, responsable de las dos últimas entregas del Dios del Trueno, que en todo caso dice guardar una excelente "relación abierta" con Marvel y no descarta regresar al UCM en los próximos años. "Es como si ellos quisieran ver a otras personas. Yo me alegro por eso. Seguiría acostándome con ellos algún día", afira en tono de broma.

Durante la promoción de su nueva película, El peor equipo del mundo (Next goal wins), el director ha concedido una entrevista a Business Insider en la que ha hablado de su futuro en el mundo del cine. En primer lugar, ha confesado desconocer si Thor 5 está realmente en marcha, tal y como se rumorea en redes sociales. "No sé si eso es cierto", comienza.

"Sé que no estaré involucrado... Me centraré en estas otras películas para las que me he comprometido", revela Waititi que además de dirigir las películas de Thor, en el UCM también daba vida a Korg, el colosal alinenígena de piedra. Unas palabras con las que el director cierra la puerta a Marvel Studios, aunque posteriormente matiza que esto solo será de cara a unos pocos años de su carrera.

Al margen de El peor equipo del mundo, Waititi va a dirigir la adaptación de Klara y el Sol, novela del escritor japonés Kazuo Ishiguro, ganador del Premio Nobel. También adaptará el cómic El Inzal, del chileno Alejandro Jodorowsky. Y, por último, continúa trabajando en su película de Star Wars. "Aún se está marinando. La he estado escribiendo", menciona sobre ella.

"Así que van a pasar seis o siete años. Me imagino que otra película de Thor llegaría mucho antes que eso... Pero adoro a Marvel, me encanta trabajar con ellos. Amo a Chris [Hemsworth]", asegura el director, poniendo fin a las especulaciones sobre una supuesta separación problemática entre él y la compañía.

Aunque Thor: Ragnarok funcionó muy bien y a los fans del UCM les gustó, en Thor: Love and Thunder la situación fue diferente. Su desempeño en taquilla fue menor y las críticas estuvieron más divididas, con muchos seguidores acusándole de haber roto el arco de desarrollo del personaje. Pese a todo, Waititi insiste en que no hay ningún problema entre él y La Casa de las Ideas.

"Nunca sentiría que me están engañando. Estamos en una relación abierta y es como si ellos quisieran ver a otras personas. Yo me alegro por eso. Seguiría acostándome con ellos algún día", bromea para zanjar el asunto de Thor 5. Por el momento, Marvel Studios aún no ha anunciado que el proyecto esté en marcha. Pero fuentes internas han señalado en los últimos meses que la compañía la estaría desarrollando.