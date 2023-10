Marvel pone en marcha Thor 5... ¿sin Taika Waititi?

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

La cuarta entrega de las aventuras del Dios del Trueno marvelita, Thor: Love and Thunder, llegó a los cines el año pasado de mano de Taika Waititi, quien ya estuvo al frente a la anterior cinta del héroe de Asgard. Y según los últimos rumores, Thor 5 está actualmente en desarrollo pero sin Waititi como director.

El estado de la quinta entrega del superhéroe encarnado por Chris Hemsworth ha sido revelado por Daniel Richtman, 'insider' que suele contar con informaciones fiables relacionadas con los proyectos del estudio. "Thor 5 está oficialmente en desarrollo en Marvel Studios. Marvel está actualmente buscando nuevo director para la película, lo que supone que Taika Waititi no regresará", asegura.

Thor 5 is officially in development at Marvel Studios!



Marvel is currently searching for a new director to helm the film, meaning Taika Waititi will not return.



(via @DanielRPK) pic.twitter.com/5myalj7v1I