Taika Waititi responde los fans de Marvel: "Si queréis que sea como los cómics, leed los cómics"

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Thor: Love and Thunder recibió duras críticas por parte de un sector de seguidores del Universo Cinematográfico Marvel tras su estreno en cines. ¿La razón? Que para buena parte de la audiencia la cinta de Taika Waititi no capturó la esencia de los cómics. Ante esta polémica, el realizador ha ofrecido una respuesta igual de controvertida, "si queréis que sea como en los cómics, leed los cómics".

Tras la buena acogida de Ragnarok, Waititi se puso de nuevo tras las cámaras en la siguiente entrega de la saga protagonizada por el Dios del Trueno. Love and Thunder apuntaba a ser la mejor película de Thor con un villano de altura interpretado por Christian Bale, Gorr, el Carnicero de los Dioses.

Sin embargo, tras su estreno en cines se sintieron profundamente decepcionados al comprobar que en gran medida la cinta de Waititi no se había impregnado de la esencia de los cómics de Marvel. Pero para el realizador, encontrar el tono correcto en la película fue una ardua tarea.

Así lo ha reconocido en el libro de Thor: Love and Thunder The Official Movie especial publicado por Titan el pasado 19 de septiembre. "Es una batalla constante porque quiero que mis películas sean entretenidas y que tengan mucho humor, no solo para ridiculizar esa idea del vikingo cósmico, sino también a los humanos y de cómo nos abrimos camino a través de la vida en este planeta", comenta Waititi.

"El recorrido en los cómics es muy serio y la trama de Jane es especialmente tensa. Por eso tratar de hallar un poco de humor en torno a este aspecto, además de conseguir que fuese una historia emotiva, iba a resultar siempre complicado", continua el cineasta. "Filmamos escenas divertidas sobre el cáncer, secuencias más dramáticas sobre el cáncer. A una parte del público le encantó la parte humorística. Y otra quería que fuese como en los cómics. Pero siempre lo digo, si quieres que sea igual que en las viñetas lee las grapas. Tienes que ir modificando cosas de aquí y de allá para que sea una película", sentencia.

Pese a la decepcionante acogida de la cinta, Waititi aún podría ponerse al frente de Thor 5. La noticia de una nueva entrega de la saga protagonizada por Chris Hemsworth llegó el pasado mes de agosto cuando la cuenta de MyTimeToShineHello anunció en su cuenta de X, la red social antes conocida como Twitter, que Marvel ya habría puesto en marcha el desarrollo de la película, aunque, no era seguro que el cineasta la dirigiese.