Sydney Sweeney le roba a Taylor Swift su papel en Marvel

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Tras interpretar a Julia Carpenter, la segunda Spider-Woman en Madame Web, Sydney Sweeney podría dar el salto al Universo Cinematográfico Marvel. Y es que el estudio liderado por Kevin Feige quiere fichar a la actriz de Euphoria para protagonizar una nueva serie en Disney+ centrada en una de sus heroínas más históricas.

Fue hace tan solo unas semanas cuando surgieron los rumores de que la Casa de las Ideas planeaba una serie basada en uno de sus personajes menos conocidos pero más antiguos, Louise Grant, alias Fantasma Rubio (Blonde Phantom). Un papel para el que fue considerada Scarlett Johansson antes de encarnar a la Viuda Negra en el UCM.

Y, de hecho, sería la actriz que dio vida a Viuda Negra quien produciría esta ficción de espías ambientada en la década de los 50. Es más, recientes informaciones, sugerían que Taylor Swift, que se encuentra arrasando en Europa con su The Eras Tour, encarnará a esta heroína de los años 40 que podría presentar incluso con un cameo en Deadpool y Lobezno, cuyo estreno en salas está previsto para el 25 de julio de 2024.

Sin embargo, según ha comentado MyShineToShineHello en su cuenta de X, Marvel está considerando a Sweeney para que sea ella quien interprete al Fantasma Rubio en la serie. Pero de momento, no ha habido confirmación oficial por parte del estudio o Disney+.

I hear it's actually Sydney Sweeney that Marvel wants to play Blonde Phantom pic.twitter.com/v2WeHI7W7E