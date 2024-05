¿Confirma el disco de Taylor Swift su papel en Deadpool y Lobezno?

MADRID, 2 May. (CulturaOcio) -

The Tortured Poets Department, el undécimo álbum de Taylor Swift ya ha visto la luz, desvelándose como un doble disco para sorpresa de los fans. Y para muchos, las 15 canciones secretas no han sido la única revelación, sino que han visto en la letra de uno de los temas la confirmación definitiva de que la cantante aparecerá en la película de Marvel Deadpool y Lobezno.

La presencia de la artista en la cinta protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman es algo que se viene rumoreando desde hace ya varios meses. Y aunque los rumores siguen lejos de ser confirmados, muchos fans han visto en la letra de la canción Clara Bow, una prueba de que Swift encarnará a la mutante Dazzler.

Fans are speculating that Taylor Swift has confirmed that she will be playing Dazzler in ‘DEADPOOL & WOLVERINE’ after she ended her new album ‘THE TORTURED POETS DEPARTMENT’ with the word “Dazzling”.



Taylor is known for her creative Easter Eggs. pic.twitter.com/jQOJd8In0s