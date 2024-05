El remake de Barbarella con Syndey Sweeney ya tiene director

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

Sony Pictures continúa trabajando en el remake de Barbarella. La icónica historieta de la heroína de ciencia ficción tendrá una nueva adaptación protagonizada por Sydney Sweeney, uno de los rostros más pujantes de Hollywood actualmente. Y la compañía está cerca de cerrar también a su director.

Según apunta Deadline, Edgar Wright ya está en negociaciones para hacerse cargo del proyecto. El director, conocido por filmes como Scott Pilgrim contra el mundo, Baby Driver o Última noche en el Soho, ficharía por una película que ha levantado enormes expectativas.

Creada por Jean-Claude Forest en 1962, Barbarella se convirtió en uno de los mayores iconos eróticos del género fantástico en los cómics en los años 60 y 70. En 1968 tuvo su primera adaptación cinematográfica, protagonizada por Jane Fonda bajo la dirección de Roger Vadim. Posteriormente, el personaje ha aparecido en musicales.

Ahora, Sweeney tomará el relevo de Fonda con un guion para el que el estudio también está negociando con Jane Goldman y su hija, Honey Ross. La primera de ellas ha trabajado en películas como Kick-Ass, X-Men: primera generación, Kingsman: El círculo de oro o el remake en imagen real de La sirenita. Ross, por su parte, escribió la serie Everything I Know About Love.

Recientemente, Sweeney confesó en GQ que ha sido uno de sus últimos fracasos, Madame Web, el que le hizo conseguir el papel de Barbarella. "Lo que hago en mi carrera no es solo por la historia, sino por decisiones estratégicas de negocio. Gracias a eso, pude vender Cualquiera menos tú. Pude conseguir Barbarella", explicaba la actriz de Euphoria.

Por el momento, Wright todavía no ha firmado para hacerse con el proyecto de manera oficial, aunque encabeza la lista de favoritos y el fichaje podría confirmarse muy pronto. Actualmente, el cineasta está trabajando en su próxima película, The Running Man, remake de Perseguido, que estará protagonizado por Glen Powell en el papel que antaño recayó en Arnold Schwarzenegger.