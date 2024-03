Sydney Sweeny se desmarca del batacazo de Madame Web: "A mí solo me contrataron como actriz"

A Sydney Sweeny no le preocupa el batacazo de Madame Web: "A mí me contrataron como actriz"

A Sydney Sweeny no le preocupa el batacazo de Madame Web: "A mí me contrataron como actriz" - SONY PICTURES

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

Madame Web es el peor estreno del Universo Spider-Man de Sony, un fiasco tanto de crítica como de público. Ni siquiera las protagonistas de la cinta la defienden, y afrontan el fracaso con deportividad, llegando a bromear sobre ello, como hizo Sydney Sweeney en su paso por el Saturday Night Live (SNL). Ahora, la actriz que da vida a Julia Cornwall, ha vuelto a pronunciarse sobre el mal desempeño del filme.

"A mí me contrataron como actriz, así que me iba a dejar llevar pasara lo que pasara", declaró en una entrevista para Los Angeles Times. Un comentario con el que se desentiende del batacazo de la película, del que ya había hablado con cierto humor en el SNL: "Probablemente me habéis visto en Cualquiera menos tú o en Euphoria... definitivamente no me habéis visto en Madame Web".

Y es que recientemente, Sweeney no solo ha protagonizado sino también producido dos películas: la comedia romántica Cualquiera menos tú y el filme de terror Inmaculate. "Soy una colaboradora muy activa. Me gusta poder aportar ideas, participar, ayudar a encontrar soluciones. Cambia todo el proceso. Ahora me resulta muy difícil estar en un plató y no poder ayudar de ninguna manera. Y poder tener voz y una opinión valiosa significa mucho", explicaba la intérprete, en contraste con su declaración sobre su papel en la cinta de S.J. Clarkson.

Sweeney no es la única actriz que ha abordado el fracaso de Madame Web. Dakota Johnson, en una entrevista concedida a Bustle, confesó que no le sorprendía la mala recepción y descartó volver a involucrarse en una producción de ese tipo en el futuro. "A veces, en esta industria, te apuntas a algo, y es una cosa y luego, mientras lo estás haciendo, se convierte en algo completamente diferente, y te quedas como, 'espera, ¿qué?'", señalaba.

A día de hoy, un mes después de su estreno, Madame Web, solo ha conseguido amasar 97 millones de dólares en la taquilla de todo el mundo. Con un presupuesto entre los 80 millones y los 100 millones de dólares, por el momento la cinta ni siquiera habría recuperado el dinero invertido.