El fantasmal personaje de Taylor Swift en Deadpool y Lobezno de Marvel

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno, cinta dirigida por Shawn Levy, llegará a los cines el próximo 25 de julio. Ryan Reynolds y Hugh Jackman protagonizan la película, pero, además, desde hace meses circulan rumores sobre un posible cameo de Taylor Swift. Aunque la aparición de la artista, que arrasa ahora mismo en Europa con su The Eras Tour, no ha sido confirmada, ya hay pistas sobre el personaje que podría interpretar la cantante.

Según el insider Daniel Richtman, el Fantasma Rubio fue uno de los papeles de los que hablaron Swift y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. Marvel ha considerado previamente sumar el personaje a su lista de superhéroes. Antes de fichar como Viuda Negra, Scarlett Johansson fue considerada para este papel.

Johansson además tiene una conexión con el Fantasma Rubio. Según Richtman, la actriz producirá una serie de espías protagonizada por el personaje y ambientada en Las Vegas en la década de 1950. El Fantasma Rubio, también conocida como Louise Grant, es un personaje de la Edad de Oro de Marvel Comics que apareció por primera vez en el número 11 de All Select Comics en 1946. Creada por Stan Lee y Syd Shores, originalmente era la secretaria del detective privado Mark Mason.

Louise se convierte en secreto en el Fantasma Rubio para ayudar a su jefe a luchar contra el crimen. Aunque no tiene superpoderes, el personaje es muy atlético, experto en artes marciales y lleva un arma. Louise usó sus habilidades de investigación para resolver crímenes y, a menudo, salvó a su jefe, Mason, que no conocía su identidad secreta.

El Fantasma Rubio regresó en The Sensational She-Hulk a finales de la década de 1980, revelando que se había casado con Mark. Como secretaria legal de Jennifer Walters, a menudo recordaba su pasado como el Fantasma Rubio.

Reynolds recientemente habló sobre los rumores de cameos que rodean a la película. "Ya sabes, en películas como esta hay mucha especulación sobre muchas personas que podrían aparecer", dijo cuando se mencionó a Taylor Swift. "Cualquier cosa puede pasar, y eso es lo que me encanta de este universo. Las sorpresas son la esencia de Deadpool", agregó.

Además, Reynolds y su mujer, Blake Lively, que también se rumorea que participará en la cinta, asistieron al concierto de la artista en Madrid el pasado miércoles 29 para apoyarla. No es la primera vez que el matrimonio y la cantante hacen una aparición pública, y es que ya en octubre de 2023, Swift, Reynolds y Blake Lively asistieron junto a Feige a un partido de fútbol americano, disparando las teorías sobre la artista dentro de la franqucia marvelita.

Los rumores sobre la participación de Swift en Deadpool y Lobezno llevan meses circulando, y el director Shawn Levy habló sobre su posible cameo en el rol de Dazzler. "Ni siquiera puedo creer que te atrevas a hacerme una pregunta que sabes que no puedo responder. Sabes que no puedo responder. La proliferación de rumores sobre quién está y quién no está en esta película es fabulosa", dijo.