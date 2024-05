Sydney Sweeney dará vida a la boxeadora Christy Martin

MADRID, 15 May. (Culturaocio) -

Sydney Sweeney subirá al ring. Y es que la protagonista de la comedia romántica Cualquiera menos tú y la cinta de terror Immaculate, protagonizará el biopic sobre la boxeadora estadounidense Christy Martin.

Según informa Deadline, este filme biográfico narrará la historia real del ascenso de Christy Martin hasta convertirse en la boxeadora más conocida en Estados Unidos en la década de los 90. Su carisma y resiliencia encima del cuadrilátero le valieron para ganarse la simpatía de los aficionados al deporte, sin embargo en su camino hasta alzarse con el cinturón de campeona no fue un camino de rosas. Así, el filme también reflejará cómo Christy Martin tuvo que lidiar con sus demonios internos, relaciones tóxicas e incluso un brutal atentado contra su vida.

Aficionada al boxeo y las artes marciales mixtas (MMA), Sweeney está encantada con su papel protagonista. "Hice 'grappling' y kickboxing desde los 12 hasta los 19 años. Tenía muchas ganas de volver al ring, entrenar y transformar mi cuerpo. La historia de Christy es dura, muy exigente tanto física como emocionalmente, carga mucho peso a sus espaldas. Pero me encanta retarme a mí misma", afirma la actriz de Euphoria.

"Christy Martin no solo legitimó el boxeo femenino, traspasó los estereotipos de género y luchó contra el abuso físico, emocional y económico. Me siento obligada a contar la historia de una mujer que se enfrentó a tantas adversidades. Es potente y emocional", proclama la intérprete.

La película, aún sin título oficial, estará dirigida por David Michôd, realizador australiano conocido por películas como The King o Animal Kingdom. "Siempre he rodado películas sobre hombres atormentados y, desde hace un tiempo quería hacer una película sobre una mujer con una energía feroz. Cuando me topé con la historia de Christy Martin hace dos años, sabía que la había encontrado. Los espectadores la amarán por las circunstancias a las que se vio sometida", dijo el director.

Apodada como la "Rocky femenina", en palabras de la productora de la película, Kerry Kohansky-Roberts, el personaje encarnado por Sweeney tendrá un gran arco de superación y autodescubrimiento. "Christy es una mujer joven lesbiana en un pequeño pueblo de Virginia Occidental en los noventa. Viene de una familia conservadora y nunca le habían permitido ser ella misma, así que, utilizó el boxeo como una forma de expresarse y canalizar su rabia. Tuvo que hacer ciertas cosas peligrosas en su vida que la comprometieron, la más importante de todas fue casarse con un hombre increíblemente peligroso." resumió Michôd.

Sweeney estrenará próximamente Edén, dirigida por Ron Howard y que cuenta con un reparto estelar que completan Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby y Daniel Brühl. Echo Valley, película producida por Apple Original Films en la que estará acompañada de Julianne Moore, cerrará un año prolífico y exitoso para la estadounidense, a pesar de algunos altibajos como el fracaso de Madame Web.