Reunión de Taylor Swift y Kevin Feige para cerrar su fichaje por Marvel

Desde hace años se ha rumoreado sobre el posible debut de Taylor Swift en el Universo Cinematográfico Marvel, los últimos meses como la mutante cantarina Dazzler en Deadpool y Lobezno, y a medida que el estreno de este título se acerca... las especulaciones se disparan. Ahora, nuevas informaciones aseguran que la artista se habría reunido con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, para abordar su futuro en la franquicia.

El 'insider' de Marvel Daniel Ritchman afirma que Swift se ha reunido con el CEO del estudio para "discutir sobre un posible rol en el UCM". Aunque es posible que la cantante aparezca en la cinta del mercenario bocazas, puede que lo haga interpretándose a sí misma o solo como un breve cameo y que esta reunión pudiera abordar su futuro como actriz, ligada a un personaje concreto, dentro de la franquicia marvelita.

Ya en octubre de 2023, la artista acudió a un partido de fútbol americano de los Chiefs de Kansas contra los Jets de Nueva York en compañía de Shawn Levy, director de Deadpool y Lobezno. También estuvieron presentes Ryan Reynolds y Hugh Jackman, quienes interpretan a Wade Wilson y a Logan en la película.

Tras el partido, ComicBook recogió las declaraciones del director sobre la posible participación de Swift en su proyecto: "Estoy yendo por encima de la compañía. No voy a comentar nada porque sería tener un doble rasero. Eso es cosa de Taylor y cosa del UCM. No soy tonto. Vais a tener que esperar".

"Hay muchas teorías sobre cuánta gente puede estar involucrada en la película. Había alguien convencido de que Elvis iba a salir en la cinta. Las sorpresas son la esencia de Deadpool", afirmo Reynolds con ironía para contestar a estos mismos rumores.

Son varios los personajes de Marvel con los que ha sido vinculada Swift. El que ha sonado con más fuerza y durante más años ha sido el de Dazzler, una mutante con capacidad de transformar las vibraciones del sonido en rayos de luz y energía que sueña en poder convertirse en una estrella del pop. Su nombre real es Alison Blaire, apareció por primera vez en un cómic de Marvel en el año 1980 y su parecido físico con Swift es notable.

Además, El lanzamiento del último y esperado álbum de Swift ha abierto de nuevo la puerta a que la cantante encarne a Dazzler en la cinta. Gracias a uno de sus 31 temas, Clara Bow, cuya letra termina con la palabra "dazzling", los fans han vuelto a considerar a la estadounidense como Alison Balir ya que esta palabra coincide extrañamente con el nombre de este personaje.

Los rumores también apuntaban a un cameo de Swift como Lady Deadpool, la variante femenina de Wade Wilson. Pero hace unos meses el propio Ritchman negó dicha información y aseguró que Lady Deadpool sería interpretada en la cinta por Blake Lively, la propia mujer de Reynolds.

