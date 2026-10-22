Sydney Sweeney incendia las redes con un provocativo anuncio de lencería en el que recrea clásicos navideños

Sydney Sweeney incendia las redes con un provocativo anuncio navideño de lencería - SYRN/INSTAGRAM

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Nuevo anuncio protagonizado por Sydney Sweeney... y nueva polémica. Tras la controvertida campaña de vaqueros para American Eagle y el más que sugerente anuncio para la plataforma de apuestas deportivas Novig, la actriz protagoniza ahora otro provocador y muy sensual 'spot' en el que, luciendo la nueva línea de su marca de lencería Syrn, recrea algunas de las escenas más icónicas de películas navideñas.

El anuncio comienza con Sweeney sentada en el sillón de su casa, vestida con un jersey blanco y comiendo un bol de helado mientras enciende el televisor. La escena recuerda notablemente a uno de los momentos más emblemáticos de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) en Solo en casa 2.

Acto seguido, la estrella de Euphoria y La asistenta enciende su viejo televisor con un mando, dando paso a una serie de escenas inspiradas en clásicos navideños. En una de ellas, Sweeney recrea el estilo de Cindy Lou Who, el personaje de Taylor Momsen en El Grinch, con una melena rubia y ondulada mientras sostiene una pila de regalos y coloca adornos navideños.

La siguiente secuencia muestra a Sweeney luciendo un más que sugerente conjunto de lencería negra inspirado en Pesadilla antes de Navidad y, acto seguido, otra en la que lleva un velo blanco y un atuendo rojo carmesí, con un lazo como si fuera el envoltorio de un regalo.

SWEENEY MÁS ATREVIDA QUE NUNCA

En otra de las escenas, Sweeney resulta aún más atrevida luciendo un conjunto blanco que parece inspirado en el clásico de 1954, Navidades blancas, y dejando muy poco a la imaginación. Seguidamente, la actriz aparece sentada viendo el anuncio en la televisión con su bol de helado, sonriente al verse a sí misma.

Sweeney lanzó Syrn, su marca de lencería, en enero de 2026 y, según ha anunciado en Instagram, las piezas de esta colección se podrán adquirir cuando abra la tienda el 27 de octubre. El 'spot' también refuerza la apuesta de Sweeney por consolidar su marca en el sector de la lencería.

"Quería crear una firma de lencería que entendiera a las mujeres, en lugar de limitarse a dirigirse a ellas", explicó la protagonista de La asistenta a Elle. En una entrevista con Cosmopolitan, Sweeney también señaló que el equipo de diseño de Syrn está formado íntegramente por mujeres.

Además, las modelos de la firma representan distintos tipos de cuerpo, una apuesta con la que la actriz, que volverá a interpretar a Millie Calloway en El regreso de la asistenta, cuyo rodaje ya ha arrancado oficialmente y tiene previsto su estreno para el 17 de diciembre de 2027, busca ofrecer prendas que hagan que las mujeres se sientan cómodas y seguras de sí mismas.