Un estudio confirma que Sydney Sweeney y Marilyn Monroe son parientes

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

En más de una ocasión, Sydney Sweeney ha sido comparada con Marilyn Monroe y hace solo unos meses, la estrella de Euphoria rendía homenaje al icono del cine con una atrevida sesión fotográfica. Ahora, se ha dado a conocer que ambas artistas están emparentadas.

Según señala The Hollywood Reporter, un estudio de MyHeritage ha revelado que Sweeney y Monroe son primas novenas, con una generación de diferencia. Las intérpretes tienen un antepasado en común, Ezra Perry, que fue uno de los primeros colonos ingleses de Sandwich, Massachusetts.

El parecido entre la actriz de títulos como Christy: El combate de su vida o Madame Web y Monroe fue sacado a relucir en el estreno de La asistenta, en diciembre de 2025, cuando Sweeney llevó un vestido blanco que recordó al icónico conjunto de Monroe en La tentación vive arriba. También se comparó a ambas actrices en el Festival de Cine de Santa Bárbara de 2026, cuando Sweeney lució un vestido similar al que luciera Monroe en la portada de la revista LIFE en abril de 1952.

"Siempre se han establecido paralelismos entre Sydney Sweeney y Marilyn Monroe, pero ver cómo sus trayectorias coincidían a un nivel más profundo nos inspiró a buscar un vínculo real en los archivos de MyHeritage", afirmó Roi Mandel, director de investigación de MyHeritage, en un comunicado. "Descubrir esa rama que compartían fue increíble; es un poderoso recordatorio de que la humanidad es un enorme árbol genealógico y de que, cuando profundizamos, descubrimos lo extraordinariamente interconectados que estamos todos", añadió.

DAKOTA JOHNSSON TAMBIÉN ESTÁ EMPARENTADA CON MARILYN MONROE

Cabe señalar que Sweeney no es la única actriz que comparte parentesco con Monroe, ya que MyHeritage también reveló que Dakota Johnson es prima novena de la protagonista de Con faldas y a lo loco, si bien con tres generaciones de diferencia.

Mientras que Sweeney no ha encarnado nunca a Monroe, Johnson sí que le ha dado vida en el cortometraje de Maggie Gyllenhaal Flesh Impact. "Ahora que una nueva película vuelve a poner a Marilyn Monroe en el punto de mira, nuestro equipo de investigación quiso averiguar si existía algún vínculo familiar más profundo. Descubrir que Dakota Johnson y Marilyn Monroe están emparentadas convierte el reparto en una historia familiar de la vida real", expresó Naama Lanski, investigadora de MyHeritage.