El secreto de la asistenta, la secuela del éxito protagonizado por Sydney Sweeney, ya ha comenzado su rodaje

El secreto de la asistenta, la esperada secuela del thriller protagonizado por Sydney Sweeney, ya ha comenzado su rodaje - DIAMOND FILMS

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque la producción lleva en marcha varias semanas, ya ha comenzado oficialmente el rodaje de El secreto de la asistenta, la secuela del thriller psicológico que vuelve a protagonizar Sydney Sweeney (Euphoria) en el papel de Millie Calloway. La película está basada en la segunda novela de la saga literaria de Freida McFadden y cuenta de nuevo con la dirección de Paul Feig. Su estreno en cines está previsto para el 17 de diciembre de 2027.

Junto a Sweeney, la continuación incorpora a Kirsten Dunst (Spider-Man) y Paul Anthony Kelly (Love Story: John F. Kennedy Jr.) como el matrimonio Garrick. El elenco también cuenta con Brittany Snow (Dando la nota) como Marybeth y Stephen Kalyn (Off Campus) como Brock, además del regreso de Michele Morrone (365 días) en el papel de Enzo.

Aunque el rodaje ya lleva unos días en marcha, como revelaron las filtraciones de una escena con Sweeney y Morrone, ha sido ahora cuando la producción ha hecho el anuncio con un divertido vídeo en su cuenta de Instagram. En el clip se ve a la propia Sweeney y Dunst abrazándose al ritmo de la música, seguidas del resto del elenco, quienes van apareciendo en pantalla bailando, con más o menos soltura, uno a uno.

La cinta sigue a Millie Calloway (Sweeney), quien decide pasar página tras la turbulenta e impactante experiencia que vivió con los Winchester en la primera entrega. Para lograrlo, acepta un nuevo trabajo en el hogar de Kelly y Douglas Garrick, un matrimonio adinerado. Sin embargo, lo que prometía ser un nuevo comienzo pronto se tuerce.

Al igual que en la anterior entrega, la pareja esconde oscuros secretos; esta vez, Millie ni siquiera puede ver a la señora de la casa, pero sospecha firmemente que sufre maltratos por parte de su esposo y se propondrá protegerla a toda costa.

Con más de 400 millones de dólares recaudados en taquilla, La asistenta se consolidó como una de las cintas más rentables del año pasado y despertó un enorme fenómeno fan. Aunque todavía no se ha confirmado una tercera entrega cinematográfica, la saga literaria original de McFadden cuenta con dos novelas más, La asistenta te vigila y La boda de la asistenta, lo que deja la puerta abierta a próximas adaptaciones.

El proyecto vuelve a reunir al mismo equipo en la producción con Todd Lieberman (Hidden Pictures), Laura Fischer y Paul Feig (Pretty Dangerous Pictures), junto a la propia Sweeney a través de su compañía, Honey Trap. Asimismo, la guionista Rebecca Sonnenshine repite como encargada del libreto tras haber adaptado la primera película. El equipo se completa con Carly Elter y Alex Young (Hidden Pictures) como productores ejecutivos, y Kaylee McGregor en el rol de coproductora para Honey Trap.